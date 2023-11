Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

All-star vikend bo med 1. in 3. februarjem 2024

Vikend vseh zvezd severnoameriške hokejske lige NHL bo v tej sezoni potekal v Toronto med 1. in 3. februarjem prihodnje leto, je na svoji spletni strani sporočilo vodstvo NHL. Ekipe, ki bodo nastopile, bodo ponovno izbirali kapetani štirih moštev, igrali pa bodo polfinale in finale.

Liga je imela različne načine izbiranja ekip, ki se merile na tekmi "all star". Tako kot bodo prihodnje leto so kapetani izbirali soigralce še leta 2011 v Carolini, naslednje leto v Ottawi in v Columbusu leta 2015.

NHL bo določila 32 igralcev, po enega iz vsakega moštva. Januarja se bo začelo glasovanje navijačev, ki bodo izbrali preostalih 12 hokejistov, kapetane pa bo nato določilo vodstvo NHL. Izbor igralcev štirih ekip bodo opravili 1. februarja.

Tekme "all star" se je petkrat udeležil tudi najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. Kapetan Los Angeles Kings je na tekmi zvezdnikov nastopil nazadnje leta 2020.