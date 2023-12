Hokejisti vodilne ekipe lige iz Vegasa so na derbiju večera s 4:1 premagali Vancouver in končali niz porazov.

Derbi zahoda in pacifiške divizije, katere del je tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, med Vancouver Canucks in prvaki iz Vegasa je s 4:1 pripadel zadnjim. V kopici četrtkovih tekem je izstopal gol vratarja Tristana Jarryja, ki je postal prvi vratar Pittsburgh Penguins z golom v zgodovini, sicer pa 14. v ligi NHL. Kanadčan je plošček v prazen gol Tampe poslal za končno zmago s 4:2.

Četrtek v najmočnejši hokejski ligi je postregel s kar 14 tekmami. V Kanadi sta se udarila vodilno in tretje moštvo zahodne konference oziroma prvo in drugo moštvo pacifiške divizije.

V Rogers Areni v Vancouvru se je pred skoraj 19 tisoč gledalci na koncu smejalo gostom iz Vegasa, ki so končali niz treh porazov. Povedli so že v peti minuti srečanja, še pred prvim odmorom pa je Jack Eichel (gol in dve asistenci) poskrbel, da je na semaforju pisalo 0:2. William Karlsson je sredi srečanja prednost ob igralcu več zvišal na +3, Brett Howden pa je na začetku zadnje tretjine zadel za vodstvo z 0:4. Domači so v 45. minuti dosegli častni zadetek, pod končnih 1:4 se je podpisal Andrej Kuzmenko.

Vegas je po 24 tekmah s 34 točkami prvi, Vancouver jih ima na računu 31, Kralji Anžeta Kopitarja pa so z 29 točkami na Pacifiku tretji, a so odigrali štiri tekme manj kot oba tekmeca. Naslednje srečanje jih čaka v noči na ponedeljek, ko bodo gostili še eno moštvo z vrha zahodne konference, Colorado Avalanche. Ta je peto zaporedno zmago iskal pri Arizona Coyotes, a se moral na koncu zadovoljiti s točko, saj je izgubil v podaljšku.

Še kar nekaj tekem se je končalo v podaljšku. Calgary Flames je v dodatnem delu premagal Dallas Stars, New York Islanders Carolino, New Jersey Devils pa Philadelphio. Še bolj vroče je bilo v Torontu, kjer so gostitelji proti Seattlu zapravili vodstvo s 3:1, na koncu pa zmagali po izvajanju kazenskih strelov.

Jarry prvi vratar Pittsburgha z golom

Obračun, ki je v četrtek najbolj odmeval na spletu, pa se je odvil na Floridi, kjer je domača Tampa proti Pittsburghu v 13. minuti povedla z 2:0, a so gostje v drugi tretjini izenačili, v začetku zadnje pa povedli z 2:3. Tristan Jarry je postal prvi vratar Pittsburgh Penguins v zgodovini z golom. Foto: Reuters

Gostitelji so ob koncu izenačenje in podaljšek iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim je načrte preprečil kar čuvaj mreže Pittsburgha Tristan Jarry, ki je plošček poslal čez celotno igrišče v prazno mrežo za potrditev zmage z 2:4. Izkazal se je tudi z 39 obrambami.

Kako je zadel Tristan Jarry:

To je prvi gol v zgodovini lige NHL za katerega od vratarjev Pittsburgha. Jarryju je nekaj podobnega uspelo že v AHL-podružnici Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Kanadčan je postal 14. vratar v najmočnejši hokejski ligi z zadetkom, deveti, ki je zatresel mrežo tekmeca.

Tristan Jarry, who scored a goal in the American Hockey League with the @WBSPenguins in 2018, has become the first goaltender to score a goal in @penguins history. pic.twitter.com/M4Rp0W03Sy — Penguins PR (@PenguinsPR) December 1, 2023

"V redu. Mislim, takšne stvari sem že videl, a še nikoli nisem bil del take tekme, da bi to videl v živo na ledu. Res sem vesel zanj. To je zelo lepo videti," je o vratarjevem zadetku dejal kapetan Sidney Crosby, ki je v začetku druge tretjine znižal na 1:2.

Zmagalo je več moštev z vrha vzhodne konference. Drugi Boston je s 3:0 premagal San Jose Sharks, Jeremy Swayman je zaustavil vseh 26 strelov morskih psov in Kosmatincem pomagal končati negativni niz. Florida Panthers je s 5:1 slavila pri Montrealu, Detroit pa je z istim rezultatom premagal Chicago Blackhawks, ki ima precej težav – zadnja v vrsti je kršitev pravilnika in končanje pogodbe z veteranom Coreyjem Perryjem.

Connor Dewar je k zmagi Minnesote prispeval tri gole. Foto: Reuters

Najbolj zanesljivo zmago večera so dosegli člani Minnesota Wild, ki so s 6:1 zmagali pri Nashvillu, Connor Dewar je k zmagi prispeval hat trick in asistenco. Tri gole je ob zmagi Washingtona v Anaheimu dosegel tudi Tom Wilson.

Liga NHL, 30. november:

Lestvica:

