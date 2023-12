Dallas prerešetal mrežo Tampe, uspešna tudi oba divizijska tekmeca Kraljev

V hokejski ligi NHL so imeli Anže Kopitar in njegovi LA King prost večer, naslednjo tekmo bodo namreč igrali v noči na ponedeljek, ko se bodo doma pomerili s Colorado Avalanche, ki je po izvajanju kazenskih strelov izgubil pri Anaheimu. So pa do zmag prišli preostali, ki so pri vrhu zahodne konference. Prvaki iz Vegasa so s 4:1 premagali Washington, Vancouver pa s 4:3 Calgary, tako da imata divizijska tekmeca pred Kralji zdaj sedem oziroma štiri točke več, a tudi kar pet odigranih tekem več. Do najvišje zmage večera je prišel Dallas, ki je s kar 8:1 odpravil Tampo.

Branilci naslova iz Las bostajajo na vrhu lestvice NHL s 36 točkami, a so odigrali tri tekme več od Rangers (35 točk) in dve več od Bostona (35).

V svoji dvorani so zlati vitezi, vodilna zasedba pacifiške divizije, s 4:1 premagali Washington Capitals. Jack Eichel je dosegel gol in prispeval še dve podaji za drugo zaporedno zmago zasedbe iz prestolnice igralništva.

Drugo mesto na zahodu so prevzeli hokejisti Vancouver Canucks, ki so s 4:3 ugnali Calgary Flames. Quinn Hughes je z zadetkom za 1:0 postal šesti branilec v zadnjih 25 letih s točko na vsaj 11 zaporednih gostovanjih. Nasploh Hughes ostaja pri vrhu strelcev v ligi, je na četrtem mestu s 34 točkami. Še dve točki več je zbral njegov moštveni kolega JT Miller.

Quinn Hughes je z zadetkom za 1:0 postal šesti branilec v zadnjih 25 letih s točko na vsaj 11 zaporednih gostovanjih Foto: Reuters

Na vrhu te je sicer Nikita Kučerov, ki je s podajo proti Dallas Stars zdaj pri 40. A to bo slaba uteha za Rusa, saj so njegovi Tampa Bay Lightning s kar 1:8 izgubili pri Dallas Stars. Gol in dve podaji za zvezde je dosegel Joe Pavelski.

Odličen začetek sezone je za rangerji iz New Yorka, ki vodijo v metropolitanski diviziji. Newyorčani so v gosteh ugnali Nashville Predators in imajo najboljši odstotek osvojenih točk v sezoni. Na gostovanju so zaostajali z 0:2, na koncu pa po golu Ryana Lindgrena slavili s 4:3.

Prav tako 35 točk ima na svojem računu Boston, vodilni v atlantski diviziji. Bruins so prav tako v gosteh s 4:3 premagali Toronto Maple Leafs. Odločilni zadetek je v podaljšku dosegel Brad Marchand. David Pastrnak je skupnemu zbiru 36 točk tokrat dodal gol in dve podaji.

Brad Marchand je dosegel zmagoviti zadetek Bostona. Foto: Guliverimage

Vodilna ekipa centralne divizije pa je vknjižila drugi zaporedni poraz. Colorado Avalanche, prvaki sezone 2021/22, so morali v gosteh priznati premoč Anaheimu. Ti so v zadnji tretjini nadoknadili zaostanek 1:3 in bili po zaslugi novinca Lea Carlssona bolj natančni pri izvajanju kazenskih strelov.

Arizona Coyotes so izenačili trenutno najdaljši niz zmag v ligi, tega si zdaj s štirimi delijo z Edmonton Oilers. Kojoti pa so na poti do teh zmag ugnali le prvake zadnjih petih sezon. Ponoči so bili s 4:1 boljši od St. Louis Blues (2019), pred tem pa še od Tampe (2020, 2021), Colorada (2022) in Vegasa (2023).

Na preostalih tekmah v NHL so New York Islanders s 4:3 premagali lanske finaliste Florida Panthers, Carolina Hurricanes so bili s 6:2 boljši od Buffalo Sabres, Detroit Red Wings pa s 5:4 po podaljšku od Montreal Canadiens.

Ottawa Senators so z 2:0 ugnali Seattle Kraken, Philadelphia Flyers pa so po kazenskih strelih premagali Pittsburgh Penguins s 4:3. Winnipeg je s 3:1 vzel mero Chicago Blackhawks. Tem ni pomagal niti 11. zadetek novinca Connorja Bedarda.

Hokejisti Los Angeles Kings bodo s kapetanom Anžetom Kopitarjem naslednjič na ledu v noči na ponedeljek, ko bodo gostili Colorado Avalanche.

Liga NHL, 2. december:

Lestvica:

Preberite še: