Kopitarjevi Kralji v New Yorku za podaljšanje rekordnega niza

Anže Kopitar in Kralji v gosteh v tej sezoni sploh še niso izgubili, z 11 zaporednimi zmagami pa so postavili rekord lige NHL. V noči na nedeljo bodo pri Islanders v New Yorku poskušali priti še do 12. zmage v gosteh. LA Kings so v naletu, dobili so zadnje tri tekme, nazadnje so v Montrealu s 4:0 premagali Canadierns. Trenutno zasedajo drugo mesto na lestvici zahodne konference, imajo štiri točke manj od vodilnih Vegas Golden Knights, a tudi štiri odigrane tekme manj.

Islanders so nazadnje s 7:3 premagali Columbus Blue Jackets, sicer pa imajo po 25 odigranih tekmah sezone na računu 29 točk (11 zmag in 14 porazov), kar jih uvršča na sedmo mesto vzhoda.

LA Kings v New Yorku čaka dvojni program, v noči na ponedeljek se bodo tam pomerili še z Rangers, ti pa so za zdaj najboljša ekipa vzhodne konference.

Liga NHL, 9. december

Lestvica

