Prvaki imajo svoj kriptonit, to je Buffalo

Hokejisti vodilne ekipe lige NHL Vegas Golden Knights so v noči na soboto izgubili z Buffalo Sabres (2:5). Branilci naslova prvaka so tako na 31. tekmi sezone doživeli 11. poraz. Anže Kopitar naslednje tekmo igra v noči na nedeljo.

Casey Mittelstadt je v tretji četrtini zadel dvakrat, skupaj v tem delu igre Buffalo Sabres štirikrat in najboljšo ekipo lige Vegas Golden Knights so premagali s 5:2. Devon Levi je zaustavil 32 strelov aktualnih prvakov. V tretji četrtini sta za zmago Sabresov zadela še Zach Benson in nekdanji član Vegasa Alex Tuch. Dylan Cozens, ki je dosegel prvi gol Buffala na tekmi, je za dva še podal. Zmagali so v Las Vegasu in to še drugič zapored. Še več: Buffalo je Vegas na zadnjih štirih medsebojnih tekmah premagal trikrat.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings se bodo v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času v gosteh pomerili s Seattle Kraken in poskušali prekiniti niz porazov. Kralji so izgubili zadnje tri tekme, po porazih na newyorški turneji proti Islanders (2:3) in Rangers (1:4) so nazadnje na domačem ledu klonili še proti Winnipegu (2:5). Po povratku iz ameriške zvezne države Washington se bodo Kralji ustavili še pri Morskih psih v San Diegu (20. december), nato jih čakajo tri domače tekme.

Liga NHL, 15. december

