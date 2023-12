Anže Kopitar in Kralji lovijo priključek z najboljšimi

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so na lestvici zahodne konference hokejske lige NHL zdrsnili na šesto mesto in malce izgubili stik za najboljšimi klubi, a je treba ob tem poudariti, da imajo odigrane trim, štiri in celo pet tekem manj od neposrednih tekmecev za mesta, ki vodijo v končnico. V noči na sredo že imajo imenitno priložnost za osvojitev novih dveh točk, gostujejo namreč pri Morskih psih v San Joseju.

LA Kings so v to sezono lige NHL vstopili odlično, zmagovali so predvsem v gosteh in na tujem ledu sploh prvič v tej sezoni izgubili pred dobrim tednom dni pri Islanders v New Yorku. Tam so nato premoč priznali še moštvu Rangers, pa potem še doma proti Winnipeg Jets. Niz porazov so prekinili v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko so po kazenskih strelih premagali Seattle Kraken.

V torek zjutraj po srednjeevropskem času imajo lepo priložnost za osvojitev novih dveh točk, gostujejo namreč pri San Jose Sharks, moštvu, ki v tej sezoni ne blesti in na lestvici zahodne konference zaseda predzadnje, 15. mesto. LA Kings in San Jose Sharks so se letos dvakrat pomerili v pripravah na sezono, obakrat so zmagali Kralji, nazadnje, ko so regularno tekmo lige NHL proti Kopitarjevim dobili Morski psi, pa je bilo 13. marca leta 2022, ko so zmagali s 5:0.

Ponoči bodo na delu tudi tri od petih moštev, ki so na lestvici zahoda pred LA Kings. Vodilni Vegas Golden Knights gostujejo pri Carolina Hurricanec, Vancouver Canucks pri Nashville Predators in Colorado Avalanche pri Chicago Blackhawks.

Kopitarja in Kralje do konca leta čaka zgoščen program tekem, že v četrtek, 21. decembra se bodo doma pomerili s Seattlom, 24. decembra s Calgaryjem in 28. decembra še enkrat s San Josejem. 29. decembra potujejo v Las Vegas, na zadnji dan leta, 31. decembra pa bodo doma pričakali Edmonton.

Liga NHL, 19. december

