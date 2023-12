Kopitarju kazenski strel vratar branil, zmaga v Edmonton

Leon Draisaitl in njegovi Oilersi so gostovali pri Los Angeles Kingsih.

Leon Draisaitl in njegovi Oilersi so gostovali pri Los Angeles Kingsih. Foto: Reuters

Los Angeles Kings so predzadnji dan v letu 2023 doma gostili Edmonton Oilers in z 2:3 izgubili po streljanju kazenskih strelov. Tega je Kopitarju v četrti seriji branil Stuart Skinner, nato pa je za zmago zadel Derek Ryan.

Dvoboj med Los Angeles Kings in Edmonton Oilers se je igral dolgo v večer, saj odločitev o zmagovalcu ni padla niti v podaljšku. Ostalo je pri izidu po 60 minutah igre 2:2. Kings so z dvema goloma povedli v prvi tretjini. Anže Kopitar je bil podajalec pri drugem, ko je zadel Adrian Kempe. Oilers so v drugi tretjini izenačili, na 2:2 Leon Draisaitl.

Odločali so kazenski streli. Prvi štirje so bili uspešni: Trevor Moore, Connor McDavid, Adrian Kempe in Ryan Nuggets-Hopkins. Nato je Carl Grundstrom za Kingse streljal mimo gola, Leonu Draisaintlu pa je branil Cam Talbot. V četrti seriji je prvi plošček vzel Kopitar, a Stuarta Skinnerja ni premagal. Je bil pa nato za zmago gostov uspešen Derek Ryan.

Zasedba iz Kalifornije je tako zdaj s 45 točkami na petem mestu v zahodni konferenci. Pred njo so le Vancouver Canucks in Vegas Golden Knights, ki so zbrali po 49 točk. Colorado Avalanche imajo 47, Dallas Stars in Winnipeg Jets pa točko manj.

Liga NHL, 30. december

Lestvica