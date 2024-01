Skok v leto 2024 z novoletno zimsko klasiko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi januar v ligi NHL prinaša le eno tekmo, a ta bo spektakel na prostem. Na tradicionalni prvojanuarski zimski klasiki se bosta na stadionu T-Mobile Park v Seattlu, kjer sicer domuje bejzbol moštvo Seattle Mariners in v primeru bejzbolskih tekem sprejme 48 tisoč gledalcev, pomerila Seattle Kraken in branilec Stanleyjevega pokala Vegas Golden Knights.

Za domači Seattle Kraken, ki v najmočnejši hokejski ligi na svetu tekmuje šele tretjo sezono, bo to prva zimska klasika, Vegas pa je eno že odigral leta 2021 ob jezeru Tahoe in tesno izgubil proti Coloradu.

To bo prva zimska klasika na stadionu s pomično streho. Zaradi seattelskega deževnega podnebja, ki bi lahko uničilo led, so organizatorji načrtovali, da bodo v primeru močnega deževja zaprli streho. Drsališče je obdano z dekoracijo v navtični temi, ki odraža lokalno dediščino Seattle Kraken.

Vegas je na drugem mestu pacifiške divizije in zahodne konference, Seattle pa zaseda peto mesto pacifiške divizije in v tekmo vstopa s popotnico štirih zaporednih zmag, medtem ko so gostje po štirih zaporednih porazih na zadnji tekmi premagali LA Kings.

Ta bo na delu v noči na sredo, ko bo gostil Toronto Maple Leafs.

