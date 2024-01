Tudi 55 obramb ni bilo dovolj, da bi povsem zaustavili Toronto

Zgolj dve tekmi lige NHL je prinesel sredin večer. Toronto Maple Leafs so po zmagi nad Kralji slavili še pri drugem kalifornijskem tekmecu Anaheim Ducks, z 2:1 so zmagali v podaljšku. Domačim ni pomagal niti razpoloženi Lukaš Dostal, ki je zbral 55 obramb. Na drugem srečanju so New Jersey Devils s 6:3 zmagali v Washingtonu. LA Kings se bodo četrtemu zaporednemu porazu poskušali izogniti v noči na petek, ko bodo na domačem ledu pričakali Detroit.