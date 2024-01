Anže Kopitar in njegovi LA Kings so po dveh tesnih porazih, z 2:3 proti Vegas Golden Knights in nazadnje z 2:3 po kazenskih strelih proti Edmonton Oilers, bržčas pripravljeni, da leto 2024 odprejo z zmago. Nasprotnik za to bo kar pravi, v goste jim namreč prihajajo Toronto Maple Leafs, sedma ekipa vzhodne konference, ki so prav tako v seriji porazov. Izgubili so zadnje tri tekme lige NHL.

Kralji so z 20 zmagami in 13 porazi trenutno šesti na zahodu.

Liga NHL, 2. januar:

Lestvica:

