Carolina še do pete zaporedne zmage

Hokejisti v ligi NHL so ponoči igrali tri tekme. Najvišjo zmago so vpisali Carolina Hurricanes, ki so v gosteh s 6:2 odpravili Washington Capitals.

Carolina, ki je po peti zaporedni zmagi četrta v vzhodni konferenci, je prvo tretjino izgubila z 0:2, zaostajala tudi še po drugi z 1:2, v tretji pa kar petkrat zatresla mrežo tekmeca.

Skupno je Brent Burns prispeval dva zadetka za zmagovalce, temu je dodal še podajo, Andrej Svečnikov je dodal gol in dve podaji, Sebastian Aho, deseti strelec lige s 46 točkami, pa je trikrat podal.

Aleksander Ovečkin je pri domačih vpisal podajo in je tako zbral vsaj točko na četrti zaporedni tekmi. Skupaj s soigralci bo v nedeljo ob 21. uri po slovenskem času gostil Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem.

Winnipeg Jets so premagali Anaheim Ducks. Foto: Reuters

V gosteh so bili uspešni tudi Winnipeg Jets, ki so Anaheim Ducks odpravili s 3:1. Scenarij je bil podoben kot pri zmagi Caroline. Jets so namreč do zmage prišli po preobratu in zadetkih v drugi in tretji tretjini. Točkovno je bil najuspešnejši Vladislav Namestnikov z dvema podajama.

New Jersey Devils, sedmi v vzhodni konferenci, pa so doma s 4:2 premagali drugo najslabšo ekipo lige Chicago Blackhawks. Alexander Holtz in Simon Nemec sta za zmagovalce vpisala po gol in podajo.

Liga NHL, 5. januar: