Prvaki na derbiju zahoda v Koloradu

V hokejski ligi NHL se bosta ponoči v derbiju zahodne konference spopadla moštvi Colorado Avalanche in Vegas Golden Knights. Hokejisti iz Kolorada so po 41 tekmah sezone na visokem tretjem mestu zahoda, branilci naslova prvakov iz Las Vegasa pa po manjši krizi spet zmagujejo. Trenutno so peti na lestvici, imajo 51 točk, prav toliko kot četrti Dallas, ki ga v noči na četrtek čaka spopad z Minnesoto.