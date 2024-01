Kopitarjevim je kazalo imenitno, a so sledile črne minute #video

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL gostoval pri Tampa Bay Lightning in tudi tokrat ostal praznih rok. Floridčani so na domačem ledu zmagali s 3:2 po podaljšku ter kraljem, ki so na gostovanju do 53. minute vodili z 2:0, prizadejali še šesti zaporedni poraz. Kopitar je tokrat ostal brez točk in se ni vpisal med strelce ali podajalce.