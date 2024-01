Kopitarjevi Kralji za prvo zmago v letu 2024

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings že šest tekem v ligi NHL niso okusili slasti zmage, črn niz pa bodo poskušali prekiniti v noči na petek v gosteh pri moštvu Florida Panthers. Naloga pa bo vse prej kot lahka, Panterji so v naletu, dobili so zadnjih osem tekem in so na lestvici vzhodne konference na visokem tretjem mestu. Obeta se prava poslastica.

LA Kings v letu 2024 še niso zmagali, nazadnje so se veselili 28. decembra lani, ko so na domačem ledu premagali San Jose Sharks, najslabše moštvo lige, odtlej pa so premoč priznali Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Washington Capitals in nazadnje še Tampa Bay Lightning. Na lestvici zahodne konference so šesti, ogrožajo pa jih že Nashhville Predators, ki imajo le dve točki zaostanka.

S floridskimi Panterji so se Kralji v tej sezoni že srečali, 17. novembra lani so jih na domačem ledu premagali z 2:1, zmagoviti gol pa je takrat zabil prav slovenski as Anže Kopitar. Hrušičan je v tej sezoni zbral 36 točk (14 golov in 22 podaj) in je 47. najboljši napadalec lige, tik pred njim je Adrian Kempe (15 golov in 21 podaj), skupaj pa sta najnevarnejši orožji kalifornijskega moštva.

Liga NHL, 11. januar

Lestvica

