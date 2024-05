Ikona kluba po sezoni zapušča Dortmund

Marco Reus, nekdanji nemški reprezentant in dolgoletni član Borussie iz Dortmunda, bo po koncu sezone zapustil klub. Čeprav igranja nogometa še ne misli opustiti, mu klub na obojestransko strinjanje po 12 letih ne bo podaljšal pogodbe, kje pa bo nadaljeval kariero, pa zaenkrat še ni jasno, poroča spletna stran kluba.

"Polovico svojega življenja sem posvetil temu klubu, doživel sem veliko vzponov in padcev, a mislim, da več vzponov. Ponosen sem in hvaležen, da sem toliko let igral za ta klub," je v video sporočilu dejal v Dortmundu rojeni Reus, ki je v prvo ekipo prišel skozi mladinski pogon Borussie, nato pa kmalu odšel v sosednjo Borussio Mönchengladbach. V svoji karieri je osvojil dva nemška pokala, nikoli pa se ni veselil naslova nemškega prvaka.

Letos je še v igri, da osvoji naslov evropskega prvaka, Borussia, ki upa, da se bo njegova legenda po koncu igralske kariere v klub vrnila na kakšno drugo funkcijo, igra namreč v polfinalu lige prvakov, na prvi tekmi polfinala je z 1:0 ugnala PSG.

Za Nemčijo je Reus odigral 48 tekem in dosegel 15 golov.

