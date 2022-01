Ni počitka: Olimpija gosti Dornbirn

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejiste HK SŽ Olimpija, ki so v petek odigrali prvo tekmo po dveh tednih prisilnega tekmovalnega počitka zaradi okužb z novim koronavirusom in v Gradcu izgubili (1:4), ob 19.45 čaka novo srečanje IceHL. V Tivoliju bo gostoval predzadnji Dornbirn, proti kateremu bodo poskušali končati niz štirih porazov in se zadržati med prvo šesterico. Danes bo na sporedu še ena tekma, Linz Blaža Gregorca bo gostil Innsbruck.