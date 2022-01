V zmajevem gnezdu francoski napadalec

"Glede na to, da je igralcev na trgu zelo malo, nam je bilo pri izboru pomembno, da so igralci ’lačni’ uspeha, da so pripravljeni delati, da igrajo pravilno in Bastien Maïa to zagotovo ima. Dejstvo je, da gre za igralca, ki dela stvari prav, ki nam bo zelo pomagal, še posebej, če bo našel pravo kemijo s katerim od igralcev. Dobro se znajde v igri z igralcem več, prav tako v igri z igralcem manj. Dejstvo je tudi, da je zelo dobro odigral svojo vlogo v francoski reprezentanci na turnirju v Sloveniji. Zelo pomembno je, da prihaja k nam s pravim odnosom, in prepričan sem, da se bo hitro vključil v našo kulturo," je ob prihodu novega igralca povedal trener zmajev Mitja Šivic, ki zaradi kazni in poškodb ne more računati na kopico igralcev.

Lani igral z Ervingom, Leclerc je njegov prijatelj

Visokorasli napadalec Bastien Maïa je velik del kariere od sezone 2013/14 preživel na Finskem, vmes igral še čez lužo in v domovini. Zadnji dve sezoni je bil član Iisalmen Peli-Karhut, ki igra v finski drugokakovostni ligi Mestis. V tem tekmovalnem obdobju je na 27 tekmah vpisal 18 točk (4 zadetke, 14 asistenc). 30 tekem je odigral tudi med finsko elito.

"Zelo se veselim priložnosti, ki so mi jo ponudili pri Olimpiji. Želel sem si korak više in to prihod v Ljubljano zagotovo je. Liga ICE je zelo tekmovalna, Olimpija pa je bila v prvem delu odlična in je dosegla res dobre rezultate. V pretekli sezoni sem igral skupaj z Joono Ervingom, Guillaume Leclerc je moj dober prijatelj, zato verjamem, da se bom hitro vključil v ekipo in se veselim prvih tekem," pa je po prihodu v Ljubljano povedal Maïa, sicer tudi francoski reprezentant.

