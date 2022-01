Olimpija v iskanju novih moči in poti v tekmovalni ritem

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so morali po pozitivnih testih na covid-19 pred dobrim tednom v karanteno, so se v začetku tedna vrnili na treninge. V tekmovalni ritem se bodo v petek, ko je po štirih tekmah odpovedi v IceHL predvideno gostovanje v Gradcu. Ljubljančani zaradi težav s kaznimi in poškodbami iščejo nove moči.

Po črnem decembru, v katerem so člani HK SŽ Olimpija na devetih tekmah IceHL zmagali le dvakrat in se spopadli s kar nekaj kaznimi in poškodbami, so novo leto začeli v karanteni. V začetku tedna se je večina vrnila na treninge, v petek bodo odigrali prvo tekmo po prisilnem premoru, na urniku je gostovanje pri eni od redkih ekip, ki v zadnjem tednu ni imela težav s koronavirusom Gradcu.

"Včeraj smo imeli malo lažji trening, v smislu dolžine treninga, ker po desetih dneh težko od njih zahtevaš zelo velik napor. Malo se je poznalo, da so bili zarjaveli, danes pa smo imeli zelo dober trening, tako da sem zadovoljen z njimi. Kar se tiče fizične priprave, se mora po 10 dneh nekje poznati. V času karantene so vsi dobili program, prepričan sem, da so ga vsi izvajali," je po današnjem treningu dejal glavni trener Mitja Šivic.

Kazni, poškodbe ...

Poškodbe in kazni so ga v zadnjih dneh prisilile v iskanje novih moči. Napadalec Luka Kalan je decembra prestal operacijo kolena in predčasno končal sezono, izkušeni član napada Aleš Mušič je zaradi poškodbe zadnjo tekmo odigral konec novembra. Zaradi vložkov na tekmi v Beljaku sta si napadalca Tadej Čimžar in Miha Zajc prislužila deset tekem prepovedi. Dve tekmi kazni je na zadnjem obračunu s Celovcem prejel še napadalec Anže Ropret, ki je ob koncu omenjenega srečanja tudi sam prejel udarec v glavo in predčasno končal tekmo. Poškdbo spodnjega dela telesa je na tekmi s Clovcem utrpel vratar Žan Us, tako da bo odsoten nekaj tednov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija je tako v iskanju novih napadalcev, kaj kmalu bi se jim tudi uradno lahko pridružil nov obraz ali dva, a kot pravi Šivic, danes zgodaj popoldan pogodbe z nikomer še niso podpisali. "Marsikaj slišim, marsikaj se govori, kdo prihaja, a ta trenutek še ni nič dogovorjenega, delamo pa v smeri, da ekipo osvežimo. Vemo, da imamo kar nekaj igralcev do konca sezone "out" ali pa skoraj do konca sezone, tako da ne moremo iti s tremi napadi naprej. Iščemo napadalce, smo blizu sklenitve sodelovanja."

Ljubljančani se bodo v tekmovalni ritem, če ne bo novih težav, vrnili v petek v Gradcu, v soboto pa jih čaka še druga tekma v dobrem dnevu, v Tivoliju bo gostoval Dornbirn.