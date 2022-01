Založani si lahko prvi zagotovijo polfinale, sprememba sistema v dveh parih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri HZS so zaradi težav z okužbami spremenili sistem četrtfinala državnega prvenstva. Foto: Sportida

Novi koronavirus je močno zapletel začetek končnice državnega prvenstva, ki so ga štiri ekipe že začele (HK Slavija Junior - HK Celje, HK Triglav Kranj - HKMK Bled), štiri pa ga bodo šele v ponedeljek (HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor, HK SŽ Olimpija - HD Hidria Jesenice). Prevideno je bilo, da v polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat, a bosta po tem sistemu igrala le para, ki sta že začela četrtfinale, v preostalih dveh pa bo napredoval zmagovalec dvoboja, ki bo na sporedu 17. januarja.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so zaradi okužb s covidom-19, ki so prestavile začetek četrtfinala štirih moštev, prilagodili urnik in sistem četrtfinala.

HK Slavija Junior - HK Celje, HK Triglav Kranj - HKMK Bled, ki so četrtfinale začeli po predvidenem urniku, bodo igrali, kot je bilo predvideno, na dve zmagi. To pomeni, da si Založani danes lahko zagotovijo polfinalno vstopnico, Kranjčani pa v sredo. Če bosta seriji izenačeni, sledi tretja tekma.

V četrtfinalnih parih med HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor in HK SŽ Olimpija - HD Hidria Jesenice bo polfinalista odločila le ena tekma v paru. Odigrali ju bodo v ponedeljek, 17. januarja. Če ne bo presenečenja, se bosta večna tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija pomerila že v polfinalu. Prva tekma tega je predvidena v sredo, 19. januarja (na Jesenicah), druga pa v torek, 25. januarja, (na terenu zmagovalca drugega para).