Olimpija se je vrnila s porazom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se po dobrih dveh tednih vrnili v tekmovalni ritem. Zadnji obračun leta 2021 so odigrali 30. decembra in doma izgubili s Celovcem (1:5). Nato so morali v karanteno, se v začetku tedna vrnili na treninge, dobili nova člana (pridružila sta se jim Rok Kapel in Bastien Maïa ), danes pa so odigrali prvo srečanje tega leta. Z novima okrepitvama so gostovali v Gradcu, klonili z 1:4 in niz porazov podaljšali na štiri tekme.

Začetek leta v IceHL je močno zaznamoval covid-19, več ekip je moralo v karanteno, tekme so odpadale druga za drugo. V izolaciji so se znašli tudi člani Olimpije, posledično so odpadle štiri tekme zmajev, ki so se še pred pozitivnimi testi spopadli z več težavami.

Ne le, da so decembra na devetih tekmah razširjenega avstrijskega prvenstva zmagali le dvakrat, napadalca Tadej Čimžar in Miha Zajc sta si z vložkom v Beljaku prislužila deset tekem prepovedi, po zadnji tekmi proti Celovcu je dve tekmi prepovedi igranja prejel še Anže Ropret, poškodoval pa se je vratar Žan Us, ki naj bi bil odsoten še nekaj tednov. Že prej sta se poškodovala Luka Kalan, ki je moral na operativni poseg, in nekdanji kapetan Aleš Mušič, ki je zadnjič igral novembra. Klub tako še lep čas ne bo mogel računati na nekatere igralce, tako da sta se v zmajevo gnezdo pred nadaljevanjem preselila slovenski napadalec Rok Kapel in francoski napadalec Bastien Maïa, ki v Gradcu že igrata.

Hokejisti ljubljanske Olimpije se po novem porazu vse bolj oddaljujejo od vrha razširjenega avstrijskega prvenstva. Tokrat je bil za uspeh v Gradcu preslab že uvod.

Gostitelji so zmaje presenetili že v uvodu, ko je v 3. minuti zadel Andrew Gordon, isti igralec je bil nato podajalec tudi pri drugem golu v 15. minuti, ki ga je dosegel Michael Schiechl. Ko je v 38. minuti za 3:0 zadel Simon Hjalmarsson, je bilo jasno, da se ljubljanska barka potaplja. V zadnjem delu so gostitelji povišali na 4:0, častni zadetek za Ljubljančane pa je v 53. minuti ob igralcu več na ledu dosegel Blaž Tomaževič.

Ljubljančane že jutri v Tivoliju čaka obračun z Dornbirnom.

Madžarsko moštvo je v drugo moralo priznati premoč Innsbrucku. Foto: Sportida

Kuraltovi izgubili z Innsbruckom

Na Madžarskem se je Anže Kuralt s soigralci Albe še drugič v nekaj dneh pomeril z Innsbruckom, v četrtek so ga premagali s 4:0. Tokrat pa so bili s 5:3 boljši Avstrijci. Kuralt je podal za 3:4.

Znojmo je s 7:4 ugnal še eno moštvo, ki je imelo precej težav z okužbami, in sicer zadnji Linz, za katerega je bila to prva tekma leta.

Na Dunaju je derbi kroga med "prestolničarji" in Bolzanom po podaljšku pripadel slednjim.

Liga IceHL, 38. krog Petek, 14. januar

Graz 99ers : HK SŽ Olimpija 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 Gordon (Hjalmarsson, Altmann, 3.), 2:0 Schiechl (Gordon, Altmann, 15.), 3:0 Hjalmarsson (Boivin, 38.), 4:0 Grafenthin (Kainz, Zalewski, 53.), 4:1 (Tomaževič (Kapel, Maia, 53.). Fehervar AV19 : Innsbruck 3:5

Orli Znojmo : Steinbach Black Wings Linz 7:4

Vienna Capitals : Bolzano 1:2 (po podaljšku) Prestavljeno

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - Val Pusteria

VSV Beljak - Dornbirn