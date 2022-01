Ljubljansko Olimpijo bo okrepil Tržičan, ki se je kalil v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski Olimpiji, ki nastopa v razširjenem avstrijskem prvenstvu, se bo pridružil 22-letni napadalec Rok Kapel, ki v Ljubljano prihaja iz celovškega KAC, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

"Rok Kapel je mlad slovenski igralec, ki se je zadnje tri sezone kalil v celovškem KAC, kjer je bil v AHL med najboljšimi Slovenci. Zanimivo je, da ga niso vpoklicali v prvo ekipo. Ima izkušnjo iz tujine, je motiviran. K nam prihaja željan dokazovanja, 'lačen', ima kvaliteten strel in podajo, profesionalen odnos do dela in zagotovo nam bo dal globino. Če bo znal izkoristiti priložnost, smo kot ekipa z njim veliko pridobili," je prihod novega igralca pospremil trener zmajev Mitja Šivic.

"Želel sem si igrati stopnico višje in s prihodom v Ljubljano se mi je odprla ta priložnost. Olimpija ima odlično ekipo in želim ji pomagati po svojih najboljših močeh. Veselim se novega izziva, motivacije mi zagotovo ne manjka," sporoča Kapel, ki je od sezone 2019/20 igral za KAC Future Team v Alpski ligi.

V letošnjem tekmovalnem obdobju je na 26 tekmah dosegel 21 točk (10 golov, 11 asistenc), kar je največ med vsemi v drugi ekipi Celovca.