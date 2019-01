Celovec se je z rekordom znesel nad Medveščakom

Hokejisti Celovca so se znesli nad finančno in kadrovsko obubožanim Medveščakom, pri katerem vztrajajo trije Slovenci Mitja Robar, Nik Simšič in Mark Čepon. Korošci so vknjižili rekordno visoko zmago v zgodovini lige EBEL, Zagrebčane so premagali z 12:0. Šest zadetkov je vpisal Andrew Kozek, kar mu je v tem tekmovanju uspelo kot prvemu. Hrvaško moštvo je s 16. zaporedno zmago izenačilo negativni rekord lige, ki si ga "deli" s HDD Olimpija.

Še lani Robarjev kolektiv je po zmagi delil 30-sekundni video vrhuncev, v katerem dežujejo zadetki. Kot so zapisali, ne gre za nespoštovanje nasprotnika, ampak le za prikaz vseh zadetkov. Za zadnji Medveščak je bil to 16. zaporedni poraz. S tem so Hrvati izenačili negativni rekord lige, ki so ga natančno pred dvema letoma "vknjižili" hokejisti HDD Olimpija.

Po treh porazih so do zmage prišli hokejisti Fehervarja Anžeta Kuralta. S 3:2 so slavili na težkem gostovanju pri Linzu. Slovenski napadalec po osmih zaporednih tekmah tokrat ni zadel.

Novih točk so se razveselili člani Innsbrucka, ki jim je vratar Luka Gračnar pomagal do zmage s 6:3 nad Dornbirnom. Gorenjski čuvaj mreže, ki mu v zadnjem času pripada vloga prvega vratarja, je zaustavil 29 strelov od 32. Innsbruck je slavil tretjič zapored.

Praznih rok so ostali graški panterji (Ken Ograjenšek še vedno okreva), z 2:5 so doma izgubili z Beljakom, a ostali na drugem mestu.

Liga EBEL, 6. januar

Lestvica

Liga EBEL, 4. januar

Slovenski napadalec v dresu Fehervarja Anže Kuralt je odslužil kazen dveh tekem in se vrnil ob petkovem porazu proti Znojmu. Čehi so Madžare premagali s 6:4, Kuralt je zadel za 1:0 in niz tekem z zadetkom podaljšal na osem.

Anže Kuralt je odslužil kazen dveh tekem in v petek spet zaigral. Zadel je za vodstvo Fehervarja z 1:0, na koncu pa je njegovo moštvo izgubilo. Foto: Vid Ponikvar

Uspešnejši je bil Gradec, ki še nekaj časa ne bo mogel računati na poškodovanega Kena Ograjenška. Graški panterji so v Celovcu zmagali s 4:2 in se vodilnemu Dunaju na drugem mestu približali na dve točki.

Zmage se je veselil tudi Luka Gračnar. Z Innsbruckom je po podaljšku (3:2) premagal prvaka Bolzano. Slovenski vratar je branil vso tekmo in zaustavil 18 strelov od 20.

Nov poraz, že 15. zaporedni, so vknjižili hokejisti Medveščaka (Mitja Robar, Nik Simšič, Mark Čepon). Zadnji Zagrebčani so na derbiju začelja z 2:8 priznali premoč Beljaku.

Liga EBEL, 1. januar

Klubi v razširjenem avstrijskem prvenstvu so tradicionalno v akciji tudi prvi dan novega leta. Innsbruck vratarja Luke Gračnarja je na gostovanju po podaljšku s 3:2 ugnal Salzburg. Junak zmage je bil slovenski čuvaj mreže, ki je proti svojemu nekdanjemu klubu branil vso tekmo in zaustavil 44 strelov.

Vratar Luka Gračnar je z Innsbruckom leto začel pri svojem nekdanjem klubu Salzburgu, kjer so z izdatno njegovo pomočjo zmagali po podaljšku. Foto: Sportida

Fehervar je brez kaznovanega Anžeta Kuralta z 2:4 izgubil pri vodilnem Dunaju in po sedmih zmagah izgubil še drugič zapored. Kuralt se bo v postavo lahko vrnil v petek.

Gradec poškodovanega Kena Ograjenška je gostil zadnji Medveščak, v dresu katerega po hudih finančnih težavah in odhodu skoraj vseh tujcev vztrajajo Slovenci Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič, in pričakovano vknjižili peto zaporedno zmago. Avstrijci so zmagali s 6:2. Čepon je ob znižanju Zagrebčanov, ki so igrali z zgolj 14 igralci v polju, podal (6:1).

