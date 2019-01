Razpoloženi Kuralt izsilil podaljšek in se razveselil zmage

Hokejisti Fehervarja so v nedeljo v 40. krogu po podaljšku s 5:4 premagali Dornbirn, zadržali šesto mesto in ohranili dobre možnosti za neposredno uvrstitev v končnico (po 44 krogih si prvih šest moštev že zagotovi četrtfinale). Spet se je izkazal slovenski napadalec Anže Kuralt, ki je najprej zadel za vodstvo z 2:1, slabo minuto pred iztekom rednega dela zadel za izenačenje (4:4) in izsilil podaljšek, po katerem so se veselili zmage. To je bil Kuraltov 16. zadetek na 35. tekmi sezone, v statistiko je vpisal tudi 19 podaj.