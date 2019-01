Razburjenje čez lužo. Je na vidiku nov "lockout" v ligi NHL?

Toronto je te dni prizorišče sestankovanj vodstva lige NHL in združenja igralcev lige NHL (NHLPA) glede prihodnosti kolektivne pogodbe in posledično (ne)prekinjenega poteka tekmovanja. Strani sta v sredo odločili, da svetovnega pokala, predvidenega za september 2020, ne bo, in to potrdili v ločenih izjavah za javnost.

"Za NHL in NHLPA je še en konstruktiven sestanek, na katerem smo skupaj sklenili, da svetovnega pokala realno ni več mogoče vključiti v koledar za jesen 2020. Nadaljevali bomo dialog v upanju, da bi svetovni pokal postal del širšega dogovora in bil dolgoročno vključen v mednarodni koledar," so dejali pri NHL.

NHLPA je v svoji izjavi zapisal: "Igralci so osredotočeni na to, da bi našli ustrezen termin svetovnega hokejska pokala v celotnem mednarodnem hokejskem koledarju. Med pogovori z NHL smo ugotovili, da je realno nemogoče pričakovati, da bi bilo vse pripravljeno za svetovni pokal septembra 2020. Veselimo se nadaljnjih pogovorov z NHL."

Zadnji svetovni pokal 2016 Kanadi

Čez lužo so mnogi prepričani, da je odpoved svetovnega pokala 2020 korak v smeri "lockouta". Na zadnjem svetovnem pokalu, na katerem sodelujejo NHL-ovci, leta 2016 je Anže Kopitar z Evropo v finalu klonil pred Kanado. Foto: Getty Images

Svetovni pokal poteka pred začetkom sezone lige NHL, kar vsem NHL-ovcem omogoča udeležbo, za razliko od svetovnih prvenstev, ki sovpadajo s končnico najkakovostnejše hokejske lige na svetu.

Tekmovanje v nasprotju s svetovnimi prvenstvi in olimpijskimi igrami, ki potekajo pod okriljem Mednarodne hokejske zveze, prirejata NHL in NHLPA. Do zdaj so izvedli tri. Leta 1996 so slavili Američani, v letih 2004 in 2016 pa Kanadčani.

Leta 2016 so ga obudili. Ob šestih hokejskih velesilah – Kanadi, ZDA, Češki, Rusiji, Švedski in Finski – sta nastopili še ekipa Evrope (v tej so bili najboljši evropski hokejisti, ki ne prihajajo iz Rusije, Češke, Finske ali Švedske) in ekipa najperspektivnejših severnoameriških hokejistov do 23 let.

Kanadčani so v finalu ugnali ekipo Evrope, v kateri je bil tudi Anže Kopitar.