Dunaj z rekordno zmago v končnico, Ograjenškovi zaustavili Gračnarjeve

Hokejisti Dunaja so v Zagrebu zmagali s 13:0, kar je rekordna zmaga v ligi EBEL, in se kot prvi uvrstili v končnico. Innsbruck Luke Gračnarja je z 1:3 izgubil z Gradcem poškodovanega Kena Ograjenška, ki je Tirolcem preprečil peto zaporedno zmago. Fehervar je brez Anžeta Kuralta s 3:1 premagal Beljak.

Liga EBEL, 13. januar

Lestvica

Liga EBEL, 11. januar

Hokejisti Gradca so brez poškodovanega Kena Ograjenška zanesljivo, s 5:1, premagali Linz. Rezultatsko dober niz je nadaljeval Luka Gračnar z Innsbruckom, ki je Fehervar strl po podaljšku (5:4). Slovenski vratar je zaustavil 35 strelov od 39, napadalec Anže Kuralt pa ob porazu ni igral.



Nov poraz, 18. zaporedni, je vknjižil Medveščak, ki je Dornbirnu priznal premoč z 2:10. Nik Simšič je zadel za znižanje na 1:9, Mitja Robar pa podal za končnih 2:10.

Na vrhu vztraja Dunaj, ki je po kazenskih strelih izgubil s Salzburgom.

Liga EBEL, 8. januar

Medveščak je pri Celovcu izgubil z 0:6. Foto: Sportida

Hokejisti Medveščaka iz Zagreba in Celovčani so še drugič v dveh dneh prekrižali palice. V nedeljo so Korošci zdesetkani hrvaški ekipi zadali rekorden poraz (0:12), v torek pa so jih premagali s 6:0. Za Zagrebčane je bil to že 17. zaporedni poraz, kar je najdaljši negativni niz v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Pred tem so si neslavni rekord delili s HDD Olimpija.

Preberite še: