Celjani napolnili mrežo Slavije, do zmage tudi Kranjčani

Državno prvenstvo in liga IHL med 7. in 12. januarjem

Hokejisti HK ECE Celje so po dveh porazih v tem tednu (Jesenice, Bled) v soboto z 8:4 premagali Založane. Do točk lige IHL so prišli tudi člani HK Triglav Kranj, ki so doma s 6:2 odpravili KHL Zagreb. Druga ekipa Medveščaka, ki sta ji pomagala tudi Slovenca iz EBEL-ligaške ekipe Zagrebčanov Mark Čepon in Nik Simšič, je po zaostanku z 0:3 proti Vojvodini izsilila podaljšek, nato pa izgubila po kazenskih strelih (3:4).

Vodilno moštvo državnega prvenstva HK SŽ Olimpija tudi po deveti tekmi ostaja stoodstotno. Zmaji so iz dvorane tretjega HK Triglav Kranj v ponedeljek odpeljali vse tri točke, a bilo je tesno. Potem ko so vodili s 3:0 in 4:1, so na koncu zmagali s 4:3. Zmagoviti zadetek je prispeval Patrik Tišlar (zadel je dvakrat).

Precej bolj zanesljivo so do zmage prišli državni prvaki, člani HDD Sij Acroni Jesenice, za katere je bila to druga tekma v dobrem dnevu. Drugi železarji so v Celju zmagali z 10:1, polovico zadetkov so dosegli v zadnji tretjini. Tadej Čimžar je zadel trikrat, Urban Avsenik je dobre pol minute pred koncem klonil prvič.

Hokejisti HKMK Bled, ki jih vodi Toni Tišlar, so v sredo na deveti tekmi državnega prvenstva vknjižili drugo zmago. S 4:2 so premagali HK ECE Celje, ki je na Bled prišel zgolj z desetimi igralci v polju. Za Celjane je bil to drugi poraz v tem tednu, v ponedeljek so pričakovano izgubili z Jesenicami. Dva zadetka k zmagi je prispeval Rok Jakopič, zmagovitega pa Aljaž Novak.

Državno prvenstvo Ponedeljek, 7. januar

HK Triglav Kranj : HK SŽ Olimpija 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Ž. Zupan 36. (PP1), 47. (PP1), Ban 40.; Chvatal 8. (SH1), Koblar 13., Tišlar 24., 38. HK ECE Celje : HDD Sij Acroni Jesenice 1:10 (0:3, 0:1, 1:6)

Zupanc 60.; Kalan 2., Čimžar 6., 40., 58., Seršen 8., 59., Pem 44., 51., Bašič 47., Paradis 53. Sreda, 9. januar

HKMK Bled : HK ECE Celje 4:2 (1:0,0:1,3:1)

Jakopič 14. (PP1), 45., Novak 47., Pretnar 54.; Kastelic 29., 46. SH1 - zadetek z igralcem manj

PP1 - zadetek z igralcem več



Lestvica DP

Liga IHL Sreda, 9. januar

KHL Mladost : KHL Zagreb 6:0 (1:0,1:0,4:0) Sobota, 12. januar

HK Slavija Junior : HK ECE Celje 4:8 (2:3,0:4,2:1)

KHL Zagreb : HK Triglav Kranj 6:2 (2:0,3:0,1:2)

KHL Medveščak : HK Vojvodina 3:4** (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)



**kazenski streli Lestvica lige IHL

Preberite še: