Vroče na Jesenicah, M. Rodman: ne sodniki, zanima me moja ekipa

Jeseničani so doma izgubili s Salzburgom s 3:4. V dramatični končnici, ko so železarji izenačenje poskušali iskati brez vratarja, so navijače Jesenic močno jezili sodniki. Foto: Urban Meglič/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po bolečem četrtkovem porazu, ko so s 3:7 izgubili pri predzadnji ekipi Alpske lige, drugem moštvu Celovca, tudi v nedeljo ostali praznih rok. V Podmežakli so s 3:4 izgubili proti drugemu moštvu Salzburga, ki je dan prej po podaljšku klonilo v Ljubljani.

Jeseničani so obračun z rdečimi biki začeli slabo. Gostje so že po 28 sekundah vodili, v 9. minuti pa izkoristili kazen domačih in ušli na +2. Miha Brus je na polovici srečanja znižal zaostanek, Tadej Čimžar pa v 47. minuti gorenjsko ekipo povsem vrnil v igro. Tri minute pozneje so Avstrijci spet povedli, Philippe Paradis pa je priskrbel novo izenačenje (3:3). A tudi ta rezultat ni vztrajal dolgo, Nemec v dresu Salzburga Filip Varecka je ugnal Clarka Saundersa in zadel za novo vodstvo gostov (4:3).

Sledile so vroče minute in nekaj spornih sodniških odločitev. Jeseničani so pritiskali, Eric Pance je zatresel okvir vrat, ob koncu so železarji izenačenje lovili brez vratarja, a le za kratek čas, saj je bilo po mnenju sodnikov na ledu preveč domačih igralcev. Tako so nadaljevali z igralcem manj, nekaj sekund pred koncem obračuna pa kar z dvema manj, saj so delivci pravice določili novo napačno menjavo.

Srečanje je predčasno končal glavni trener Jesenic Marcel Rodman, ki je 15 sekund pred koncem ob jeseniški kazni prejel disciplinsko kazen igre.

Prvič, odkar vodi Jesenice, pravi ekipni duh

"Ne bi govoril o sodnikih, daleč od tega. Mene zanima naša ekipa, moji fantje. Danes je bila prva tekma, odkar ekipo vodim jaz, da smo pokazali pravi ekipni duh, na katerem bomo gradili naprej. Napake zadaj so bile, vsekakor jih je bilo preveč, čemur se bomo posvetili, a ta teden smo želeli graditi na ekipnem duhu. In dobil sem odziv, kakršnega sem želel. Sovražim izgubljati, a na tem porazu se bomo učili," je po porazu razmišljal 37-letni trener Rodman.

Marcel Rodman je srečanje zaradi disciplinske kazni tekme končal predčasno. Po obračunu je bil zadovoljen z odzivom svoje ekipe. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jeseničane nova tekma v Alpski ligi čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Gardeni, nato pa sledita še dve tekmi s Salzburgom. "Danes je bila tekma na nož, malo je že bilo videti, kot da je končnica, kar je super. Na takih tekmah se največ naučiš. Očitno bomo imeli s Salzburgom končnico pred končnico," je dejal Rodman, ki ostaja pri ciljih izpred meseca dni.

"Želje se od začetka decembra niso spremenile, cilji so še vedno enaki. Meni je po tem času precej več stvari jasnih, kot mi jih je bilo prej. Zavedamo se, da nas čaka veliko dela, gremo skozi čas sprememb. Nekaj časa bo trajalo, da bomo to vsi razumeli, a z odzivom, ki sem ga dobil danes, gremo v pravo smer."

Olimpija zmagoviti niz podaljšala na deset

Hokejisti HK SŽ Olimpija so kljub neprepričljivi igri vknjižili rekordno deseto zaporedno zmago v Alpski ligi (oktobra so nanizali devet zmag, deseto jim je preprečil sobotni nasprotnik). Drugo moštvo Salzburga so po zaostanku z 1:3 premagali po podaljšku s 4:3. Zmagoviti zadetek je dosegel Miha Zajc. Salzburžani se bodo v nedeljo ustavili še na Jesenicah.

Gostje so povedli v 11. minuti, ko je Žana Usa, ki je kar nekajkrat reševal soigralce, ugnal slovenski najstnik v dresu rdečih bikov Aljaž Predan. Pet minut zatem je na semaforju pisalo že 0:2 za avstrijsko moštvo, ki je zadelo z dvema igralcema več. A le dobre pol minute zatem je Gal Koren ob igralcu manj znižal na 1:2 in soigralce na odmor odpeljal z zadetkom zaostanka.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so kljub bledi igri zmagali desetič zapored, kar je njihov rekordni zmagoviti niz v tem tekmovanju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Salzburg je ob koncu druge tretjine spet ušel na +2, Olimpija pa je v 46. minuti spet zadela z igralcem manj. Natančen je bil kapetan Aleš Mušič. Zmaji so pet minut pred koncem rednega dela izenačili z zadetkom Kristjana Čepona in izsilili podaljšek, v katerem se je v 62. minuti najprej Aleš Kranjc sprehodil skozi salzburško obrambo, akcijo pa je z zadetkom med nogama gostujočega vratarja za deseto zaporedno zmago končal Miha Zajc.

"Občutek, ko se takole vrnemo, je dober. Velikokrat smo se že vrnili v igro. Spet smo pokazali, da smo prava, dobra ekipa. Salzburg je zelo dobro drsalno moštvo, proti njim je vedno napeto," je po srečanju za hokejtv dejal strelec zmagovitega gola.

Pri Olimpiji, ki bo v sredo gostila zadnjo Fasso, je šepal power-play, zadeli niso niti enkrat iz osmih poskusov.

Rekorden obisk na Predarlskem Za nov rekord sta poskrbela velika rivala s Predarlskega Feldkirch, ki ga vodi Nik Zupančič, in Lustenau. Tekmo si je v živo ogledalo 4.692 gledalcev, kar je rekord Alpske lige. Že pred tem je rekord pripadal omenjenima moštvoma – novembra je bilo na obračunu med ekipama 4.438 gledalcev.

