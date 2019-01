Ekipa z dna lestvice Jesenicam prisolila zaušnico, Olimpija se ne ustavlja

Slovenska predstavnika v Alpski ligi sta v novo leto vstopila z različnima izkupičkoma. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so izgubili pri predzadnji ekipi lige, drugem moštvu Celovca. Korošci, ki so na prvi dan novega leta sicer s kar 7:1 premagali Zell am See, kar je njihova rekordna zmaga v tekmovanju, so tokrat zmagali s 7:3. Vse tri zadetke Jesenic je dosegel Philippe Paradis. Olimpija je deveto zaporedno zmago vknjižila pri Zell am Seeju, kjer je slavila s 3:1.

Jeseničanom prva tekma v letu 2019 ne bo ostala v dobrem spominu. Druga ekipa Celovca, ki so jo pred dnevi odpravili s 6:0, jim je zadala visok poraz. Železarji so sicer dvakrat vodili (1:0, 2:1), obakrat po zaslugi zadetkov kanadskega napadalca Philippa Paradisa, ki je po preobratu domačih s hat-trickom v 37. minuti znižal zaostanek slovenskih državnih prvakov na 3:4. A gostitelji so nato še trikrat premagali nerazpoloženega Clarka Saundersa in slavili s kar 7:3.

Bolje je šlo na gostovanju Olimpiji, ki je še drugič v nekaj dneh ugnala Zell am See. Zmaji so Avstrijce premagali s 3:1, zadeli so Gregor Koblar, Aleš Kranjc in kapetan Aleš Mušič. To je bila deveta zaporedna zmaga Ljubljančanov v tem tekmovanju.

Na prvi dan novega leta so bili aktivni tudi hokejisti Sterzinga Vipitena, ki ga vodi Ivo Jan. Pri vodilni Val Pusterii so izgubili po kazenskih strelih (2:3). Na preostalih dveh italijanskih obračunih sta se zmag veselila Asiago in podprvak Ritten, ta je z novo zmago skočil na tretje mesto pred Olimpijo.

Alpska liga med 1. in 3. januarjem

