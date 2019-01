Slovenski ekipi praznih rok

Slovenska predstavnika v ligi IHL sta v soboto ostala brez točk. Člani HK ECE Celje so tesno izgubili s KHL Zageb (5:6), Založani pa so na gostovanju pri drugi ekipi Medveščaka izgubili s 3:6.

Hokejisti HK Slavija Junior so sredi tedna gostili KHL Zagreb, proti kateremu jim po prvi tretjini ni kazalo dobro. Zaostajali so z 0:3, a priredili preobrat in pred drugim odmorom povedli s 4:3. Gostje so v nadaljevanju izenačili, sledil je podaljšek, nato še kazenski streli, po katerih so se zmage veselili Založani.

Liga IHL Sreda, 2. januar

HK Slavija Junior : KHL Zagreb 5:4* (0:3, 4:0, 0:1, 0:0, 1:0) *kazenski streli Sobota, 5. januar

HK ECE Celje : KHL Zagreb 5:6 (2:1,0:2,3:3)

KHL Medveščak : HK Slavija Junior 6:3 (1:0,2:1,3:2)

KHL Mladost : HK Vojvodina 4:2 (0:1,1:1,3:0) Lestvica lige IHL

