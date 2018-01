Novopečeni očka Rajsar poskrbel za veliko veselje Zagrebčanov

Liga EBEL med 1. in 7. januarjem

Vsa moštva lige EBEL so v nedeljo odigrala še četrto tekmo tedna. Medveščak nadaljuje odlično serijo, vknjižil je še šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. S 5:4 so pred domačimi gledalci strli Salzburg (Luka Gračnar je bil drugi vratar in ni branil), zmagoviti zadetek je tri minute pred koncem prispeval Sašo Rajsar, ki ima te dni več razlogov za veselje. S partnerico sta dobila sina. Salzburžani so izgubili še tretjič zapored.

Dogajanje v 38. krogu

GOOOOOOOOOOOOOOL! novopečeni tata Rajsar pogađa za novo vodstvo 5-4! pic.twitter.com/nJeI4UTkyV — KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) January 7, 2018

Prav nič ne gre po načrtu Beljaka Mihe Verliča in Mihe Štebiha. Korošci so z 1:5 izgubili z Bolzanom, ki po vratarski okrepitvi pridno nabira točke, Beljak pa po šestih porazih na zadnjih sedmih tekmah zaseda predzadnje mesto.

Z rezultati zadnjih tekem ne morejo biti zadovoljni niti pri Dornbirnu Žige Panceta, ki je izgubil petič zapored. Tokrat so premoč priznali Linzu.

Na slovenskem obračunu v Fehervarju je madžarsko moštvo, za katerega igrata Aleš Mušič in Luka Vidmar, s 4:1 odpravilo Gradec Kena Ograjenška, ki je prispeval častni zadetek panterjev. Madžari so po zmagi na osmem mestu.

Derbi večera med vodilnim Dunajem in Celovcem Mitje Robarja so v avstrijski prestolnici s 3:1 dobili gostitelji.

Pravo goleado so gledalci videli na Tirolskem, kjer je Innsbruck z 9:2 odpihnil zadnji Znojmo.

Lestvica Vienna Capitals 37 tekem – 82 točk Black Wings Linz 38 – 69 KAC Celovec 38 – 66 Red Bull Salzburg 38 – 64 Innsbruck 38 – 61 Medveščak 37 – 55 Dornbirn 38 – 50 Fehervar 38 – 50 Graz 99ers 38 – 49 Bolzano 38 – 48 VSV Beljak 38 – 44 Znojmo 38 – 43

Dogajanje v 37. krogu

Hokejisti Medveščaka so se v petek s 7:2 znesli nad Beljakom Verliča in Štebiha, ki nikakor ne najde poti iz krize. Slovenci se niso znašli med podajalci ali strelci zadetkov. Gradec Kena Ograjenška je tesno ugnal Celovec Mitje Robarja. Salzburg z Luko Gračnarjem v golu - zaustavil je 36 strelov od 39 - je po podaljšku izgubil z Innsbruckom.

Izšlo se ni niti Dornbirnu Žige Panceta niti Fehervarju Aleša Mušiča in Luke Vidmarja. Prvi je priznal premoč vse bolj razpoloženemu Bolzanu, drugi pa Linzu.

Znojmo je niz šestih porazov končal proti vodilnemu Dunaju.

Dogajanje v 36. krogu

V 36. krogu lige EBEL je bilo pestro na koroškem derbiju v Beljaku, kjer se je Celovec Mitje Robarja veselil zmage nad velikim tekmecem, za katerega igrata Miha Verlič in Miha Štebih. Celovčani so s 4:3 slavili po kazenskih strelih in še drugič v enem tednu ugnali beljaške orle. Verlič je podal za vodstvo Beljaka, ki je trikrat vodil, s 3:2.

Celovčani so po kazenskih strelih ugnali Beljak, še drugič v tednu dni. Foto: Sportida

V sredo se je končal zmagoviti niz Medveščaka, ki je pod novim trenerjem Dougom Bradleyjem prvič izgubil. Hrvaško moštvo, katerega člani so Sašo Rajsar, Nik Simšič in Mark Čepon, je s 3:4 izgubilo proti Gradcu Kena Ograjenška. Nihče od slovenskih predstavnikov se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Bolzano je preprečil četrto zaporedno zmago Salzburga, za katerega Luka Gračnar tudi tokrat ni branil. Ob porazu s 3:4 je med vratnicama stal Bernhard Starkbaum, ki je tekmo končal z 81,8 odstotka ubranjenih strelov (18 od 22). Tesno je izgubil tudi Dornbirn Žige Panceta. Pred domačimi gledalci je po preobratu, ko je že vodil s 3:0, s 4:5 klonili pred Innsbruckom. Slovenski napadalec je podal za 2:0 in zadel za vodstvo s 4:3.

Visok poraz sta s Fehervarjem doživela Aleš Mušič in Luka Vidmar, vodilni Dunaj jih je premagal s 5:1.

Na edini tekmi brez slovenskega hokejista je Linz s 6:3 premagal Znojmo in še poglobil njegovo krizo.

Dogajanje v 35. krogu

Prve tekme novega leta, na katerih so s tekmecem z zadnjega obračuna v letu 2017 le zamenjali prizorišče, so že za EBEL-ligaši. Medveščak nadaljuje zbiranje zmag pod vodstvom Douga Bradleyja. Še drugič v dobrih dveh dneh je ugnal Celovec Mitje Robarja. Korošci so 15 sekund pred koncem rednega dela izsilili podaljšek, v katerem so s 4:3 zmagali Zagrebčani.

Hokejisti Medveščaka po menjavi trenerja še ne poznajo poraza. Na zadnjih štirih tekmah so vselej zmagali in se spet povzpeli na lestvici. Foto: Sportida Na drugem slovenskem obračunu je Beljak Mihe Verliča in Štebiha s 5:2 vrnil Gradcu Kena Ograjenška za poraz. Nihče od naših reprezentantov se ni vpisal med strelce ali podajalce. Salzburg Luke Gračnarja, ta je bil spet drugi vratar in ni branil, je z nogometnih 1:0 premagal Dornbirn Žige Panceta in skočil na tretje mesto. Za drugim zaostaja le točko.

Še drugič sta Luka Vidmar in Aleš Mušič s Fehervarjem premagala Znojmo. Linz je na derbiju večera po podaljšku strl vodilni Dunaj, Innsbruck pa po kazenskih strelih Bolzano.