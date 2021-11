Pisal se je junij 2016, ko je vodstvo Kontinentalne hokejske lige potrdilo, da se bo tekmovanje razširilo še na Kitajsko, najmočnejši evropski hokejski ligi se je pridružil Kunlun Red Star z domovanjem v Pekingu, ki bo februarja prihodnje leto gostil zimske olimpijske igre.

Kunlun Red Star se je ligi KHL pridružil leta 2016. Foto: Guliverimage Kitajci so pred dobrimi petimi leti tako začeli projekt popularizacije te ekipne igre s privabljanjem tujih igralcev in trenerskega štaba, vse to z namenom, da bi prenašali znanje na domače oklepnike in jih poskušali izoblikovati v hokejiste, ki bi se februarja 2022 kolikor toliko dostojno predstavili med olimpijsko hokejsko smetano. A ni se izšlo povsem po željah ...

Vse večje skrbi pred debaklom

Kitajska moška reprezentanca je na svetovni hokejski lestvici šele na 32. mestu, nazadnje je nastopala na svetovnem prvenstvu četrtega kakovostnega razreda, a ker je gostiteljica olimpijskih iger, ima zagotovljeno mesto na olimpijskem turnirju 12-erice, v kateri ne manjka hokejskih velesil.

Med olimpijsko 12-erico so ob Kitajski še Kanada, ZDA, Rusija, Švedska, Finska, Češka, Nemčija, Švica, Slovaška, Latvija in Danska. V predtekmovanju bodo razdeljene v tri skupine, Kitajska je v skupini s prvo s svetovne lestvice Kanado, četrto ZDA in peto Nemčijo, ki je v Pjongčangu postala olimpijska podprvakinja. Kitajska moška reprezentanca je v olimpijski skupini s Kanado, ZDA in Nemčijo. NHL-ovcev, če ne bo zaostritev, v tej skupini ne bo manjkalo. Foto: Guliverimage

Skrbi, da bo kitajska moška hokejska reprezentanca na domačem ledu doživela hud debakel, so tudi ob dejstvu, da se na OI vračajo NHL-ovci, vse večje. Projekt Kunlun Red Star ni obrodil želenih sadov. Klub sicer še vedno igra v KHL, v kateri bivakira pri dnu vzhodne konference, glavne vloge pa večinoma igrajo Severnoameričani, medtem ko je tistih s kitajskimi potnimi listi le peščica.

Tardif spremenil svoj pogled Predsednik IIHF Luc Tardif je v začetku meseca dejal, da imajo Kitajci zagotovljen nastop na OI, ta teden pa svojo izjavo spremenil. Foto: Guliverimage

Predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Luc Tardif je v začetku novembra sicer izrazil skrb pred visokimi olimpijskimi porazi gostiteljev, a ob tem zatrdil, da imajo mesto na olimpijskem turnirju kljub temu zagotovljeno.

Dva tedna pozneje pa nastop kitajskih hokejistov v Pekingu ni več tako samoumeven. Tardif je v torek v Torontu za Reuters dejal, da je IIHF na tekmi Kunluna v tem tednu poslala svoje oglednike, na podlagi njihovih zaključkov bo prihodnji teden sprejeta odločitev, ali bo moška kitajska reprezentanca v Pekingu sploh nastopila.

Če jim bodo 25. novembra, ko je predviden odločujoči sestanek, prižgali rdečo luč in bo kitajski hokejski olimpijski projekt propadel, bodo na olimpijske igre odpotovali Norvežani.

Norvežani še lahko upajo

Če bi Kitajcem prižgali rdečo luč, bi v Pekingu igrali Norvežani. Foto: Guliverimage Skandinavci so avgusta gostili olimpijske kvalifikacije, na katerih so sodelovali tudi Slovenci, pa Danska in Južna Koreja.

Prvo mesto in s tem premierni olimpijski nastop so si zagotovili Danci, a kot kaže drugouvrščeni Norvežani prav tako lahko še upajo. Zakaj Norveška? Gre za najvišje uvrščeno reprezentanco na lestvici IIHF, ki nima olimpijske vozovnice.

Ogledniki IIHF so tako ta teden spremljali dve tekmi Kunlun Red Stars v bližini Moskve, kjer zaradi pandemije klub začasno domuje.

Na zadnjih dveh tekmah Kunluna v ligi KHL so se med redke gledalce (teh je bilo na obeh srečanjih manj kot 700) pomešali tudi ogledniki IIHF. Foto: Guliverimage Na prvi so gostili deveto moštvo vzhodne konference Amur, ki je sredi tekme povedel s 4:0, a je gostiteljem uspelo izsiliti podaljšek, v tem pa so izgubili. Nato so v dvorani Arena Mytishchi, kjer se je na dveh obračunih zbralo manj kot 700 gledalcev, pospremili še dvoboj Kunluna s četrtim z vzhoda Avangardom iz Omska, ki je zmagal s 4:1.

Pospremili dva poraza. Kdo bi sploh igral?

V prihodnjih dneh bodo podali svoje zaključke, razpredali pa bodo tudi o tem, kdo bi sploh lahko sestavljal kitajsko moško reprezentanco. Če bo dobila dovoljenje za prvi nastop na OI, bo sledila kopica naturalizacij igralcev Kunluna. O tem, kdo od tujcev bi sploh lahko zastopal Kitajsko, saj večini zaradi pandemije covid-19 ni uspelo zadostiti pogojem za naturalizacijo, in ali bi lahko priredili pogoje, Tardif v torek ni želel razpredati.

Trener Kunluna Ivano Zanatta je prepričan, da si zaslužijo nastop na domačih olimpijskih igrah. O tem, kdo od tujcev Kunluna bi lahko po hitrem postopku opravil naturalizacijo, ne govorijo. Foto: Guliverimage

Kitajci, pa tudi trener Kunluna Ivano Zanatta, so prepričani, da si zaslužijo olimpijski nastop. "Na zadnjih dve tekmah so dokazali, da imajo značaj, da lahko igrajo in da imajo pravico sodelovati na domačih olimpijskih igrah," so besede 61-letnega trenerja s kanadskim in italijanskim državljanstvom, ki je na OI igral leta 1992 za Italijo, povzeli pri AP.

Na odločitev bo treba počakati še teden dni, vprašanje pa je, ali bodo res upali potegniti tako drastično potezo in Kitajsko zamenjati z Norveško.

Drugačna je zgodba ženske kitajske reprezentance, ki na lestvici IIHF zaseda 20. mesto in je že nastopila na treh olimpijskih igrah. Najvišje se je uvrstila leta 1998, ko je končala na četrtem mestu.