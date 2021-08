Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi olimpijskih kvalifikacij v Oslu s 4:1 premagala Južno Korejo in zasedla tretje mesto. Ob 16. uri se bosta za olimpijsko vstopnico pomerili skandinavski reprezentanci, v Rigi bosta zanjo obračunali Latvija in Francija, v Bratislavi pa Slovaška in Belorusija.

Slovenski hokejisti, ki jim tokrat v Oslu ni uspelo presenetiti favoriziranih tekmecev iz Danske in Norveške, so bili že pred današnjo tekmo brez možnosti za olimpijski Peking. Kljub temu so se želeli posloviti častno, z zmago nad Južno Korejo, ki bo njihov tekmec tudi na svetovnem prvenstvu drugega razreda prihodnjo pomlad v Ljubljani. To jim je na koncu tudi uspelo.

Rok Tičar je sredi tekme poskrbel za sploh prvo vodstvo slovenske reprezentance na turnirju. Foto: Sportida V vratih je tokrat stal Matija Pintarič, ki je prvi dve tekmi spremljal ob ledu, njegova menjava je bil Gašper Krošelj, med gledalci pa so bili Žiga Pance, poškodovani Nik Simšič in Luka Gračnar. Tudi tokrat so se risi prvi znašli v zaostanku, Jin Hui Ahn je v zadnji minuti uvodne tretjine ob številčni prednosti zadel za 1:0.

Sredi obračuna so Slovenci izkoristili korejske kazni, najprej je v igri pet na tri izenačil Žiga Jeglič, dve minuti zatem pa je za prvo slovensko vodstvo na turnirju poskrbel Rok Tičar. Slovenske minute je še pred koncem drugega dela z golom za 3:1 kronal Robert Sabolič, Anže Kopitar pa se je podpisal še pod tretjo podajo tekme. V zadnji tretjini, ki so jo zaznamovale številne kazni na slovenski strani in v kateri se je Južna Koreja znova izkazala za trdoživega nasprotnika, je končnih 4:1 z zadetkom v prazen gol postavil Kopitar.

"Prvi dve tekmi smo odigrali na višji ravni"

"Sama igra ni bila na želeni ravni. Preveč napak, preveč nervoze ... Prvi dve tekmi, ko smo igrali proti boljšemu nasprotniku, smo igrali na višji ravni. Videlo se je, da tekma rezultatsko ni štela za nič, šlo je za dostojanstvo, za to, da bi poslali sporočilo, da jim v Ljubljani ne bo lahko," je o zadnji tekmi v Oslu dejal selektor Matjaž Kopitar.

"Težko je priplezati iz luknje"

Olimpijske kvalifikacije sta po koncu slovenskih predstav prek videopovezave ocenila kapetan Kopitar in njegov pomočnik Klemen Pretnar, ki sta se dotaknila tudi neprepričljivih uvodov tekem proti Dancem in Norvežanom.

"Na to, da smo tako začeli tekme, vpliva mešanica dejavnikov. Dejstvo je, da v štartih tekem nismo bili dovolj ostri, pripravljeni, morda je bilo na začetku prisotne tudi nekoliko nervoze. Dobre ekipe to kaznujejo. Pozneje smo sicer pokazali dovolj značaja, želje, skoraj zborbali nazaj, a glede na to, kako dobre so te reprezentance, je težko priplezati iz luknje, ki smo si jih izkopali v prvih desetih minutah," je razmišljal 34-letni NHL-ovec. Prikimal mu je tudi novopečeni branilec Amiensa.

"Vedno je težko, ko tekmo začneš z zaostankom, loviš nasprotnika in izgubljaš energijo, ko se poskušaš vrniti. Proti takšnim reprezentancam, ki imajo skoraj štiri enake napade, je res težko priti nazaj," je dejal Pretnar in dodal: "Vemo, da mora biti naša reprezentanca na sto odstotkih, pri tem pa mora imeti še malo sreče, da se stvari 'poklopijo' in nam uspe. Na koncu se nam ni 'poklopilo', želenega rezultata ni, a z malo sreče bi se na kakšni tekmi lahko vrnili."

Za uspeh bi morali biti vsi na sto odstotkih in imeti pri tem še nekaj sreče

"Vemo, da mora biti naša reprezentanca na sto odstotkih, pri tem pa mora imeti še malo sreče, da se stvari 'poklopijo' in nam uspe," pravi Klemen Pretnar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na to, da bi morali Slovenci za novo presenečenje na Severu Evrope od prvega do zadnjega igrati na najvišji mogoči ravni, dosledno izpolnjevati svoje naloge na ledu in si posledično prislužiti še ščep sreče, je s prstom pokazal tudi Kopitar ter priznal, da ni zadovoljen s svojimi predstavami na norveškem ledu.

"Zagotovo se je poznalo, da sem prišel na prvo tekmo sezone, z moje strani ni bilo dovolj dobro, lahko bi bilo boljše. Normalno je, da smo razočarani. Z zadnjih dveh kvalifikacijskih turnirjev smo bili vajeni uvrstitve na olimpijske igre, to se je zdaj ustavilo. Nihče, vsaj menim tako, nam ne bo zameril. Žal je bilo premalo. Ko pridemo na tako tekmovanje, sploh tako kratko, s tremi tekmami, je za nas pomembno, da smo vsi, od kapetana do asistentov, do tistega, ki je na klopi, tribuni in in kaj pripomni, stoodstotni in imamo še malo sreče. Razočarani smo, zagotovo, a to je šport," je še pripomnil Gorenjec, ki se bo zdaj vrnil v Slovenijo, nato pa se počasi vrnil čez lužo. O svoji reprezentančni prihodnosti pa dodal: "Čas bo povedal svoje. Vsi pa vemo, s čim je to (igranje za reprezentanco, op. a.) pogojeno. Se bomo takrat pogovorili."

Kdo se bo pridružil deveterici?

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska imajo hokejsko vstopnico za tekmovanje pod petimi krogi v Pekingu že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vozovnice.

V Oslu se bosta za eno pomerili Norveška in Danska, ki še nikoli ni igrala na tekmovanju petih krogov. Skandinavski obračun se bo začel ob 16. uri, olimpijski Peking si bo zagotovil zmagovalec dvoboja.

V Rigi si bo pot na OI zagotovil zmagovalec srečanja med Latvijo, ki je uvodna tekmeca odpravila s 15:0, in Francijo. Vloga favoritov pripada domačinom.

Na Slovaškem bo o potniku v Peking odločala tekma med gostiteljico in Belorusijo.