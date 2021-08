Prepozno za objokovanje, nedelja za prikaz dostojanstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca si je s petkovim porazom proti Norvežanom zaprla vrata olimpijskega Pekinga , a na kvalifikacijah v Oslu jo čaka še nedeljska tekma z Južno Korejo, na kateri selektor Matjaž Kopitar pričakuje, da bodo njegovi varovanci pokazali karakter in dostojanstvo.

Slovensko presenečenje v Skandinaviji tokrat ni uspelo. Če so risi v Vojensu 2013 in Minsku 2016 uspešno izzivali nasprotnike ter si priigrali olimpijski vozovnici za Soči in Pjongčang, se slovenske pobožne želje na Norveškem niso uresničile. Po Dancih so vlogo favorita proti varovancem Matjaža Kopitarja upravičili tudi gostitelji.

Scenarij drugega obračuna je bil podoben prvemu srečanju v Oslu. Slovenci so se hitro znašli v zaostanku z 0:3, iz oklepa katerega se jim ni uspelo izviti. Nasprotniku so dopustili kar sedem zadetkov, sami pa dosegli štiri. V nedeljo ob 12. uri se bodo za tretje mesto pomerili z Južno Korejo, medtem ko bodo Danci in Norvežani med seboj obračunali za olimpijsko vozovnico.

"S toliko prejetimi goli ne moreš zmagati, sploh proti takim nasprotnikom ne." Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Bili smo pripravljeni na to, da bodo Norvežani, tako kot so Danci, že od začetka krenili močno. Nekako smo na začetku malo zaspali, dali so nam tiste gole, spet smo se morali skozi celo tekmo reševati. Prejeti sedem zadetkov je preveč. S toliko prejetimi goli ne moreš zmagati, sploh proti takim nasprotnikom ne. Bilo je veliko napak, tudi kakšna individualna. Nas je pet na igrišču, lahko bi si malo bolj pomagali," je po porazu, ki je končal sanje o tretjem zaporednem olimpijskem nastopu, o slovenski predstavi, predvsem obrambnem delu, razmišljal branilec Blaž Gregorc.

"Veliko časa smo namenili temu, da bomo startali bolje, da pridemo v ritem. Vedeli smo, da nasprotnik ni lahek, a s startom, kot je bil ta, je težko. Prejeli smo dva poceni gola. Nekako je bilo treba reagirati (Kopitar je že v sedmi minuti vratarja Gašperja Krošlja zamenjal z Luko Gračnarjem, op. a.). Ni bila samo Gašperjeva krivda, ampak krivda vseh. Menjava vratarja žal tudi ni obrodila nekih sadov. Izgubljali smo dvoboje na ogradi, duele ena na ena, težko smo prihajali do ploščka. Zaklenili so nas v našo tretjino, potem pa se dogajajo napake. Škoda, da smo po 4:2 po individualnih napakah prejeli gola v zadnji minuti tretjine," pa je misli po tekmi strnil selektor in pogledal proti nedeljski tekmi z azijsko reprezentanco, s katero se bodo Slovenci prihodnjo pomlad srečali tudi na domačem svetovnem prvenstvu drugega razreda.

"Prepozno je za objokovanje. Zdaj je treba pokazati dostojanstvo, značaj. K tekmi je treba pristopiti maksimalno resno," pred nedeljsko tekmo z Južno Korejo pravi Matjaž Kopitar. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prepozno je za objokovanje, v nedeljo je treba pokazati značaj"

"Prepozno je za objokovanje. Zdaj je treba pokazati dostojanstvo, značaj. K tekmi je treba pristopiti maksimalno resno. Koreja bo naš nasprotnik na svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Treba je pokazati, kdo je gospodar, in tako bomo tudi nastopili."

Dvoboj se bo začel ob 12. uri, štiri ure zatem pa se bodo za prvo mesto in pot na olimpijske igre udarili Norvežani in Danci.