Slovenci po drugem porazu ostali brez možnosti za olimpijski Peking

Slovenski hokejisti so na drugi tekmi olimpijskih kvalifikacij s 4:7 izgubili z Norvežani in ostali brez možnosti za tretje zaporedne olimpijske igre. Foto: Fredrik Hagen / Norwegian Ice Hockey Association

Slovenci so se pred obračunom z Norveško zavedali, da bi morali po rednem delu karseda visoko premagati Norvežane, Danci pa bi morali v zadnjem krogu izgubiti proti domačinom, da bi lahko upali na tretjo zaporedno uvrstitev na ZOI.

Do matematičnih izračunov v nedeljo vendarle ne bo prišlo, saj je upanje na Peking 2022 splahnelo po slabem začetku prve ter koncu druge tretjine varovancev Matjaža Kopitarja.

Tudi nocojšnji obračun se je začel s slovensko izključitvijo po vsega treh sekundah, ko se je na klop usedel Jan Drozg. Za razliko od Dancev dan prej pa Norvežani tega niso izkoristili. So pa podobno kot Danci hitro prišli do vodstva treh zadetkov po izrazitem pritisku v prvi polovici prve tretjine.

Domačini so povedli v sedmi minuti, ko je odbit plošček Martin Roeymark poslal mimo Gašperja Krošlja. Vsega minuto kasneje je po tem, ko so Norvežani znova stisnili Slovence v lastno tretjino, po strelu od daleč vodstvo povišal Christian Kaasastul.

Foto: Fredrik Hagen / Norwegian Ice Hockey Association

Tudi očitna jeza selektorja Matjaža Kopitarja po hitri minuti odmora ter zamenjava v vratih, Krošlja je zamenjal Luka Gračnar, ni pomagala. Norvežani so s hokejistom manj na ledu na začetku desete minute zadeli za 3:0.

Vnovič je slab začetek prebudil rise, ki so v vsega petih minutah znižali zaostanek na 2:3. Najprej je gnečo ter pokritost norveškega vratarja Henrika Haukelanda z močnim strelom izkoristil Blaž Gregorc, 80 sekund kasneje pa je po lepi podaji Anžeta Kopitarja zadel še Robert Sabolič.

V drugi tretjini je Norveška vzpostavila prednost dveh zadetkov, potem ko je sodniška dvojica dosodila kazenski strel. Hladnokrvno ga je izkoristil Mats Zuccarello, nekdaj dolgoletni član New Yorka zdaj pa hokejist Minnesote Wild v ligi NHL.

Domačini so imeli še naprej več priložnosti, a bi lahko Slovenci znižali ob igri z igralcem več na ledu. Priložnosti so ostale neizkoriščene, ob koncu tretjine pa so dvakrat udarili Norvežani oziroma njihov drugi napad. Na začetku 39. minute je zadel Mathis Olimb, 89 sekund kasneje pa še Mats Rosseli Olsen.

Norvežani pa vseeno niso mirno pričakali konca tekme, saj so risi po vsega štirih minutah znižali na 4:6. Najprej je z drugim zadetkom na tekmi po igri s hokejistom več na ledu zadel Sabolič, le 45 sekund kasneje pa je natančno pod prečko meril še Kristjan Čepon.

Norvežani bodo o potniku v Peking odločali v nedeljo na tekmi z Dansko. Foto: Fredrik Hagen / Norwegian Ice Hockey Association

Kopitarjevi varovanci so imeli v 47. minuti znova priložnost z igralcem več na ledu, a so domačini ustavili vse slovenske poskuse. Nato so znova prevzeli nadzor nad dogajanjem in pritiskali proti vratom Gračnarja. Posledično je bilo slovenskih priložnost za spremembo izida vse manj, za nameček pa so Norvežani v 56. minuti dosegli še sedmi zadetek prek Kaasastula in končali slovenske olimpijske sanje.

V nedeljo se bodo varovanci Matjaža Kopitarja v zadnjem krogu, ki vsaj kar se tiče risov ne bo odločal o ničemer, pomerili z Južno Korejo (12.00).

V zadnjem obračunu turnirja pa se bosta ob 16. uri za olimpijsko vozovnico pomerili Norveška in Danska, ki je danes visoko z 11:1 premagala Južno Korejo.