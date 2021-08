Norvežani pokopali slovenske olimpijske upe

Poročilo s tekme:

Slovenski hokejisti so olimpijske kvalifikacije v Oslu odprli s tesnim četrtkovim porazom proti favorizirani Danski (3:4), ki je levji delež naloge opravila že v prvi tretjini, po kateri je vodila s 3:0. Ko so Skandinavci danes zanesljivo odpravili Južno Korejo (11:1), je postalo jasno, da morajo varovanci Matjaža Kopitarja za ohranitev olimpijskih upov Norvežane premagati po rednem delu tekme, kar jim ni uspelo.

O potniku na OI bodo v nedeljo odločali Norvežani in Danci. Foto: Fredrik Hagen / Norwegian Ice Hockey Association Začelo se je podobno kot v četrtek proti Dancem, slabo. Gostitelji so v 7. minuti povedli z 2:0, Martin Roymark in Christian Kaasastul sta poskrbela za hitro vratarsko menjavo. Gašperja Krošlja je zamenjal Luka Gračnar. A tudi on je hitro prejel gol, Slovenci so Norvežanom dopustili, da so zadeli z igralcem manj, na 3:0 je v deseti minuti zvišal Ken Andre Olimb. Nato pa prebujenje risov, Blaž Gregorc je ob številčni prednosti v 13. minuti zadel za 1:3, dobro minuto zatem pa je upanje z znižanjem na 2:3 vrnil Robert Sabolič, ki je postavil izid uvodne tretjine. Matts Zuccarello je v 25. minuti uspešno izvedel kazenski strel in Norvežane znova odpeljal na +2, do konca druge tretjine so Vikingi zadeli še dvakrat (6:2) in rise močno oddaljili od Pekinga. Sabolič in Kristjan Čepon sta v nadaljevanju goleade uspela premagati Henrika Haukelanda, Kaasastul pa je slabih pet minut pred koncem izpisal končnih 7:4.

O potniku v Peking bodo odločali Norvežani in Danci

Norvežani so z zmago končali slovenske sanje o tretjem zaporednem nastopu na tekmovanju petih krogov. Za olimpijsko vozovnico se bodo v nedeljo pomerili z Danci, ki še nikoli niso nastopili na OI. Peking si bo zagotovil zmagovalec srečanja.

Slovenci se bodo od olimpijskega turnirja poslovili v nedeljo ob 12. uri, ko jim bodo nasproti stali še Južni Korejci, ki prav tako nimajo več možnosti za prvo mesto.

Slovaki, Latvijci in Francozi stoodstotni

Ob Oslu pa kvalifikacijska turnirja potekata še v Rigi in Bratislavi. Francozi so v Latviji po Madžarih na kolena spravili še Italijane in so stoodstotni. Pri dveh zmagah so tudi gostitelji, po zanesljivi zmagi nad Italijo (6:0) so z 9:0 odpihnili še slovenske vzhodne sosede. O potnik v Peking bo odločala nedeljska tekma med Latvijo in Francijo.

Na turnirju v Bratislavi pa so Belorusi po četrtkovem šoku, ko jih je premagala Poljska, ugnali Avstrijce in pokopali njihove olimpijske sanje. Severni slovenski sosedi so sicer po prvi tretjini vodili z 2:0, a po črnem drugem delu, v katerem so prejeli pet golov, izgubili z 2:5. Zvečer so Slovaki za drugo zmago ugnali Poljake, v igri za OI so ob omenjenih reprezentancah še vedno tudi Belorusi.