V Pekingu po hudi nesreči zavračajo obtožbe, Poljak se počuti bolje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski sankač Mateusz Sochowicz, ki se je pred dnevi huje poškodoval v nesreči na olimpijski progi v Pekingu, bo lahko predvidoma danes zapustil bolnišnico, so sporočili organizatorji zimskih olimpijskih iger. Njegova nesreča je sprožila plaz dvomov o ustrezni varnosti sankaške proge na bližnjih igrah v Pekingu, ki se bodo začele 4. februarja.

Sochowiczu so morali zdravniki operirati koleno, potem ko je v ponedeljek na olimpijski progi Yanqing zadel v oviro in se pri tem huje poškodoval; zlomil si je eno nogo, po drugi pa utrpel globoko ureznino.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sicer progo takoj zaprl, poroča francoska tiskovna agencija AFP, in potrdil, da bodo progo pred vnovičnim odprtjem še enkrat temeljito preiskali in popravili morebitne napake.

Trčil ob oviro

Petindvajsetletni olimpijec je med treningom trčil ob oviro na stičišču moške in ženske proge. Posledice nesreče bi bile lahko dosti hujše, kot pravi sam sankač, bi se lahko ponovila tudi tragedija z olimpijskih iger 2010 v Vancouvru, ko je po nesreči umrl Gruzijec Nodar Kumaritašvili.

"Na stičišču moške in ženske proge sem na sredini nenadoma zagledal oviro. Spustil sem sani in se postavil v smukaško prežo, v pregrado pa udaril z levim kolenom. Ta reakcija mi je najbrž rešila življenje," je po nesreči dejal Sochowicz.

"Bil sem šokiran. Iz kolena mi je štrlela kost, iz desne noge pa se mi je ulila kri. Ekipa na stezi se mi je zdela nesposobna. Niso vedeli, kaj naj naredijo, niso poznali postopka za nujne primere," je še dodal Poljak, ki je na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu zasedel 27. mesto.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sicer progo takoj zaprl, poroča francoska tiskovna agencija AFP, in potrdil, da bodo progo pred vnovičnim odprtjem še enkrat temeljito preiskali in popravili morebitne napake. Foto: Guliverimage

Poljak v dobrem zdravstvenem stanju

Danes pa so organizatorji sporočili, da je Sochowicz "prejel zelo dobro zdravniško oskrbo takoj po nesreči in je tudi po operaciji v zelo dobrem zdravstvenem stanju". "Pričakujemo, da bo danes že lahko zapustil bolnišnico," je na novinarski konferenci dejal predstavnik organizatorjev, Yao Hui.

Zavrnili obtožbe

Pri tem so pekinški organizatorji zavrnili obtožbe, da je moral Sochowicz na prvo pomoč po nesreči čakati 30 minut ter zatrdili, da jo je poljski sankač prejel v treh minutah.

Ob tem so organizatorji v spletni izjavi za javnost, ki je vsebovala tudi nasmejano fotografijo Sochowicza iz bolnišnice, dodali, da so "opravili podroben pregled proge in prilagodili potek treningov".

"Nihče si ne želi takšnih nesreč, še manj pa poškodb športnikov,"pa so za AFP zatrdili prireditelji.