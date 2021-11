HRW opozarja olimpijske sponzorje

Podobno kot leta 2008 na poletnih igrah v Pekingu tudi tokrat številne organizacije zahtevajo delni ali pa celo popoln bojkot iger. Tokrat pozivi v luči pandemije covida-19 niso tako slišni.

HRW pa se je odločil, da velike olimpijske sponzorje, kamor sodijo Intel, Omega, Panasonic, Samsung, Toyota, Visa, Airbnb, Coca-Cola, Allianz in Alibaba, pozove, da storijo več v tej smeri.

"Do zimskih iger Peking 2022 so samo trije meseci, veliki sponzorji pa še kar molčijo o tem, kako bodo izkoristili svoj vpliv, ki ga lahko imajo na človekove pravice na Kitajskem," je povedala direktorica HRW za Kitajsko Sophie Richardson.

Ta izpostavlja, da imajo omenjene korporacije prav zdaj priložnost, da pokažejo svoj odnos do človekovih pravic, v nasprotnem pa se jih lahko poveže s podpiranjem cenzure in represije.

Foto: Guliverimage

Nazadnje je časopisne stolpce s tem v zvezi polnila manjša skupina protestnikov, ki so ob prižigu olimpijske bakle v Grčiji opozorili na na problematiko Tibeta in ob robu prireditve razvili tibetansko zastavo in napis "no genocide".

Organizacije za človekove pravice v zvezi s Kitajsko opozarjajo predvsem na problem Tibeta in ujgurske manjšine, pa tudi na pravice v Hongkongu.

Uradni Peking na drugi strani ves čas nasprotuje politizaciji športa, pa tudi Mok izpostavlja, da njegov namen ni, da se vmešava v politična stanja posameznih držav.