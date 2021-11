Športniki v modernem peteroboju ogorčeni nad ukinitvijo konjeništva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot 650 športnikov v modernem peteroboju je v posebnem pismu izrazilo ogorčenje in zahtevalo odstop celotnega vodstva krovne zveze (UIPM), potem ko je slednje sporočilo, da bo ukinilo konjeništvo oz. preskakovanje ovir iz olimpijskega programa, poročajo tuje tiskovne agencije.

UIPM je v četrtek odločil, da bo obdržal konjeništvo za prihodnje poletne olimpijske igre v Parizu 2024, a ukinil panogo za OI v Los Angelesu 2028. Krovna zveza pa je vseeno zanikala poročanje medijev, da so že sprejeli odločitev in preskakovanje ovir zamenjali s kolesarstvom.

Spremembe sprožil dogodek iz Tokia

Do sprememb je prišlo kot posledica dogodkov na olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je nemška tekmovalka Annika Schleu z bičem udarjala svojega konja, ki ni želel začeti tekmovanja. Konja je kasneje udarila tudi nemška trenerka Kim Raisner in si prislužila diskvalifikacijo z iger.

Športniki, med njimi so tudi številni dobitniki olimpijskih kolajn, so se podpisali pod pismo, v katerem zahtevajo odstop vodstva krovne zveze, saj naj bi ta "spodkopala 109 let modernega peteroboja" oz. "odločitve sprejemala brez soglasja športnikov", piše dpa.

"Družno smo izglasovali nezaupnico predsedniku (Klaus Schormann, op. STA) in celotnemu izvršnemu odboru. Pierre De Coubertin je moderni peteroboj ustvaril v želji, da bi na olimpijskih igrah okronali ultimativnega športnika," piše v pismu.

Zahtevajo spremembo vodstva

V njem so poudarili, da se zavedajo pritiska, ki ga na UIPM izvaja Mednarodni olimpijski komite (Mok), ampak da bi lahko izzive v prihodnosti reševali na drugačen način ter panogo na primeren način popeljali v korak s časom. Zato zahtevajo spremembo vodstva in načrt, da se zaščitijo dolgoročni interesi vseh vpletenih.

Moderni peteroboj je del olimpijskih iger vse od leta 1912, poleg konjeništva pa ga sestavljajo še panoge sabljanja, plavanja ter kombinacija krosa oz. teka in streljanja z lasersko pištolo. Ravno kombinacija zadnjih dveh disciplin je že v preteklosti nastala predvsem v želji, da ta šport ohrani svoj olimpijski status.