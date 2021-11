Biden: razmišljamo o diplomatskem bojkotu iger v Pekingu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA razmišljajo o diplomatskem bojkotu olimpijskih iger februarja prihodnje leto v Pekingu, poročajo agencije. Na novinarsko vprašanje je ameriški predsednik Joe Biden ob robu srečanja s kanadskim premierom Justinom Trudeaujem v Beli hiši danes v Washingtonu odgovoril, da je to "nekaj, o čemer razmišljamo".

Oseminsedemdesetletni Biden diplomatskega bojkota ni podrobneje pojasnil, o tem pa se kasneje niso izjasnili niti v pristojnih službah.

Običajno bi to lahko pomenilo, da ZDA na igre v nasprotju z uveljavljeno prakso ne bodo poslale svojih uradnih političnih predstavnikov. Na nastop športnikov tovrstni bojkot naj ne bi vplival, čeprav tega v Beli hiši niso zanikali.

Igre v Pekingu bodo na sporedu med 4. in 20. februarjem prihodnje leto. Organizacije za človekove pravice oblastem v Pekingu očitajo grobo kršenje pravic, posebej muslimanski manjšini Ujgurov, pa tudi represijo v Tibetu, Hongkongu in nekaterih drugih avtonomnih regijah.

Prav zato se ponavlja vse več zahtev za bojkot iger, kar so se pojavile tudi že pred poletnimi igrami 2008, ki jih je prav tako gostila kitajska prestolnica.

Pa tudi med obema velesilama, ZDA in Kitajsko, že dlje obstaja več političnih napetosti. Prav nedavno sta se Biden in kitajski predsednik Xi Jinping na spletnem srečanju pogovarjala o odnosih med državama in opozorila na nevarnost konfrontacije. Takrat bojkot iger še ni bil ena od tematik za ZDA.

Preberite še: