Olimpija na Koroškem

Hokejisti HK SŽ Olimpija po visoki nedeljski gostujoči zmagi nad Asiagom (5:0) gostujejo pri Celovcu, za katerega v novi sezoni igra Jan Muršak, njegov član pa je tudi Luka Gomboc. Olimpija je na 12 tekmah zbrala 15 točk in je deveta, Korošci pa so s tekmo manj in 17 točkami sedmi. Ljubljančanom gre v gosteh v tej sezoni odlično, vse zmage so zbrali, ko so gostovali. Zmaji bodo po večerni tekmi v nedeljo ob 18. uri gostili Bolzano.