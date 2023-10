Bo Olimpija pri nekdanjem alpskem tekmecu končala negativni niz?

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 17.30 gostovali pri nekdanjemu alpskemu tekmecu Asiagu in se poskušali izogniti petemu zaporednemu porazu v IceHL. Ljubljančani so po dobrem začetku in slabšem nadaljevanju sezone po 11 tekmah pri 12 točkah, italijanski tekmec je odigral devet obračunov in ima na predzadnjem mestu sedem točk.