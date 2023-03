"Veliko smo se naučili. Od igralcev do vodstva." #video

Pri HK SŽ Olimpija so strnili misli po hitrem koncu sezone, v kateri se jim ni uspelo uvrstiti v končnico IceHL , a so se, kot pravijo, naučili veliko. Vodstvo kluba se je na novinarski konferenci dotaknilo gradnje ekipe za prihodnje tekmovalno obdobje, v katerem si želi borbeno in pozitivno moštvo z veliko mero ekipnega duha, ter želja za prihodnost, ki so povezane tudi z navijači. Teh v zadnjih mesecih v Tivoliju ni bilo v izobilju.

"Tega ne jemljem kot nekaj drastičnega. To je šport, veliko ti da in tudi vzame. Po eni strani smo izpolnili dvojno domačo krono, nastopili smo v ligi prvakov, kar je bil zgodovinski korak. Po drugi strani smo bili manj uspešni, ker se nismo uvrstili v končnico. Naredili smo analize, veliko smo se naučili. Od igralcev do vodstva, v vseh segmentih," je že končano sezono ocenil predsednik Miha Butara.

Izpostavil je pomanjkanje "kemije" v ekipi, temu bodo posvetili tudi veliko pozornosti pri pripravi na novo sezono, saj želijo ustvariti ekipo z značajem. Kot pomembno izkušnjo v sezoni je izpostavil prvi nastop v ligi prvakov, a priznal, da nadaljevanje te zgodbe še v sezoni 2023/24 ni prav verjetno.

Predsednik Miha Butara je izpostavil pomanjkanje "kemije" v ekipi, čemur bodo posvetili veliko pozornosti pri pripravi na novo sezono, saj želijo ustvariti ekipo z značajem. Foto: STA

V štirih letih od 30 do 40 odstotkov proračuna pokriti s prodanimi vstopnicami, artikli ... Olimpija si želi nadgraditi zgodbo z navijači. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tribune Tivolija na domačih tekmah Olimpije v ligi IceHL še zdaleč niso bile zapolnjene, uradne številke pravijo, da si je tekmo zmajev v Ljubljani v povprečju ogledalo 940 gledalcev. V celotni sezoni IceHL je Olimpija na domačih srečanjih tako preštela 22.566 gledalcev, kar je najmanj med vsemi klubi tega tekmovanja. Köln, ki ima med nemško elito daleč največ gledalcev, je imel na zadnji tekmi rednega dela skoraj toliko gledalcev kot Olimpija vso sezono, in sicer 18.600. Prav povečanje števila gledalcev je eden od pomembnih ciljev vodstva Olimpije. V štirih letih želijo v klubu doseči, da bi od 30 in 40 odstotkov proračuna pokrili z vstopnicami in prodajo navijaških artiklov, preostalo pa s sponzorji. "Želim si, da zgodbo gradimo skupaj s svojimi podporniki, kar pomeni, da jo gradimo s pravimi vrednotami in pozitivnim pristopom. Pomembno je zavedanje, da če želimo, da klub raste, morajo z nami rasti tudi navijači. To, da klub temelji le na sponzorjih, je dolgoročno nemogoče, kakšen sponzor se lahko umakne, kakšen lahko na novo pride ... Če želiš imeti višji proračun, če želiš narediti več, je to zelo odvisno od naših gledalcev, podpornikov. Trudili se bomo, da bo ekipa dobra, borili se bomo za prave vrednote, ne le pri igralcih, ampak tudi v vodstvu in organizaciji, enako pa bomo to spodbujali pri svojih navijačih," je poudaril Butara. Za naslednji teden so pripravili začetek prodaje novih sezonskih vstopnic, za imetnike obstoječih bo cena do aprila 200 evrov, za nove kupce pa 250.

Ulčar: Pomembnost značaja in vrednot

Direktor kluba Anže Ulčar je poudaril, da so nekaj kadrovskih vprašanj že rešili, nekaj jih bodo v kratkem, a o podrobnostih še ne morejo govoriti, saj nekateri igralci še nastopajo v svojih klubih.

Foto: STA

"Ena dimenzija razvoja je želja po uspehu, čeprav rezultat ni primarni cilj razvoja oziroma dela z mlajšimi. Naš cilj je razvoj igralcev in njihovo vključevanje v člansko ekipo, kar smo letos že naredili. Igralci, ki so bili na robu prve ekipe, so večji del sezone postali pomemben del moštva," je o razvojni plati sezone dejal Ulčar.

"Slabša sezona v tekmovalnem smislu je na neki način priložnost, da prej začneš oblikovanje ekipe za naslednjo sezono − tako igralsko, trenersko kot strateško. Takoj po odstopu Mitje (Šivica, prejšnjega trenerja) smo se veliko naučili. Predvsem to, da so zelo pomembne stvari značaj in vrednote. Prejšnjo sezono, ko nam je šlo vse kot po maslu, je bilo to lažje. Letos se je to pokazalo, in naš glavni cilj je oblikovati ekipo, ki bo v vsako tekmo šla z željo in zmožnostjo zmagat," dodaja direktor in izpostavlja, kakšne značajske lastnosti pričakujejo od članov kluba: "Da bodo borbeni, pozitivni, z veliko mero ekipnega duha."

Anže Ulčar o obrisih ekipe za prihodnjo sezono:

Obrisi ekipe so tako narejeni že zdaj, pravijo v vodstvu kluba. Časa za sestavo ekipe − z nekaterimi reprezentančnimi kandidati bo novi trener sicer delal še tri tedne v tej sezoni − imajo še nekaj, a so seveda omejeni tudi s financami. Tako so tudi pri vprašanju o morebitni sklenitvi pogodbe s katerim od slovenskih reprezentantov izpostavili, da želja na tem področju seveda je, a na koncu tudi v tem primeru odloča denar. Pri tujcih pa bodo iskali predvsem centra in dobrega strelca.

Karhula: Fantje so borci, tudi v mladih igralcih vidim potencial

"Za mano je kratka sezona, a mislim se, da so me igralci in vodstvo kluba dobro sprejeli. Mislim, da smo se dobro ujeli, fantje so pokazali pravi značaj in to so stvari, na katerih lahko gradimo naprej. Ker nismo v končnici, lahko začnemo graditi ekipo že zgodaj. Seveda bi radi gradili okoli jedra, ki ga že imamo. Fantje so borci, vidim pa potencial tudi v mladih igralcih, ki bi lahko igrali v naslednji sezoni," je povedal novi trener Antti Karhula, ki je Šivica nasledil šele konec januarja.

"Za nami je težja sezona, tako za fante kot vse, ki so zraven. Zdaj gremo v novo leto in v nove zmage. Težko je v enem mesecu veliko spremeniti, se pa vsi veselimo naslednje sezone, in milim, da bo veliko boljša, kot je bila ta," pa je optimizem izrazil tudi član moštva Miha Zajc.