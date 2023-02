Zadnji krog rednega dela, Olimpija končuje sezono, odprto le še eno vprašanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi ICEHL je danes na sporedu še zadnji krog rednega dela, HK SŽ Olimpija gostuje pri Pustertalu v Brunicu, za zmaje pa bo to zadnja tekma sezone. Ljubljančani bodo tekmovanje namreč končali na predzadnjem mestu brez možnosti za uvrstitev v končnico. Tekma pa bo nadvse pomembna za Pustertal.

Ta namreč še ostaja v igro za uvrstitev na deseto mesto, ki vodi v kvalifikacije za končnico. Za Gradcem zaostaja za točko, danes proti Olimpiji zanje šteje le zmaga. A tudi ta ne utegne zadostovati, saj se bodo 99ers na domačem ledu spopadli s Pioneers Vorarlberg, najslabšo ekipo lige ICEHL.

Neposredno so se v končnico uvrstili Bolzano, Red Bull Salzburg, Innsbruck, VSV Beljak, KAC Celovec in Vienna Capitals. V "pre play-off" gredo Linz, Fehervar in Asiago.

Liga ICEHL, 26. februar:

Lestvica: 1. Bolzano 47 tekem - 103 točke*

2. Red Bull Salzburg 47 - 98*

3. Innsbruck 47 - 94 *

4. VSV Beljak 48 - 90*

5. KAC Celovec 47 - 79*

6. Vienna Capitals 47 - 74*

...........................................................................

7. Black Wings Linz 47 - 70

8. Fehervar AV19 47 - 67

9. Asiago 47 - 63

10. Graz 99ers 47 - 54

..........................................................

11. Pustertal 47 - 53

12. SŽ Olimpija 47 - 40

13. Pioneers Vorarlberg 47 - 33 *Že v četrtfinalu, prvih šest moštev se po rednem delu neposredno uvrsti v četrtfinale. - Moštva na mestih od sedmega do desetega se uvrstijo v pre-playoff in igrajo dodatne boje za preostali dve četrtfinalni vstopnici. - Za moštva, uvrščena od 11. do 13. mesta, je po rednem delu sezone konec 26. februarja.

