Oven

Dobili boste zelo moteče pismo ali telefonski klic, ki bi znal ogroziti vaše načrte, zaradi česar boste kolebali na robu razočaranja. Če boste na situacijo pogledali še z drugega konca, boste lahko videli, da vam vse skupaj ni preveč po godu. Poskrbite, da se ne boste preveč žrtvovali.

Bik

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Dvojčka

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Rak

Željni boste sprememb, saj imate že nekaj časa občutek, da zadeve predolgo stojijo na mestu. Na področju financ vas bodo skrbele dolgoročne zadeve, ki ste jih potiskali nekoliko na stran. V sredini dneva vam bo ponagajala utrujenost, a si boste že zvečer vzeli dovolj časa, da si boste nabrali novih moči.

Lev

Zaslužili ste več, kot ste pričakovali, toda ne imejte slabe vesti in ne iščite izgovorov, saj ste pošteno delali. Danes se pogumno in odločno postavite zase, naredite korak naprej. Le zakaj bi še naprej oklevali? Popoldan se bodo lahko pojavili občasni glavoboli, povečana bo živčnost ali pa boste imeli težave s pritiskom.

Devica

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na poslovnem področju stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Tehtnica

Vezani zaupate v svojega partnerja. Zdi se vam, da nič in nihče ne more ogroziti vajinega odnosa. Danes se bo situacija morda obrnila, saj boste odkrili, da vam partner v resnici nekaj prikriva. Njegov razlog bo povsem razumljiv. Samski boste končno končali to dolgo fazo konfliktov. V vas se bosta naselila mir in nežnost.

Škorpijon

Vaša sposobnost analiziranja in vpogleda v malenkosti in podrobnosti vam bo danes zelo prav prišla. Podrobno boste morali preučiti pomemben dokument ali sklep, ki bo odločilnega pomena. Nastopilo bo vaših pet minut, izkažite se v najboljši luči in izkoristite svoje prirojene sposobnosti in adute.

Strelec

Če vam je služba v zadnjem času bolj v breme kot v užitek, premislite o zamenjavi. Vaša osebnost je takšna, da potrebuje veliko prostora za rast in svobodo. Če vas kaj zavira, poiščite nov profesionalni izziv. Imate srečo, da imate veliko izkušenj, preverite svoje možnosti. Izbirajte pa previdno.

Kozorog

Danes boste še posebej usklajeni z okoljem in ljudmi okoli vas. Takšna občutljivost bo za vas novost in ne boste ravno prepričani, kaj početi z nešteto sporočili, ki bodo prihajala v vašo glavo, navidezno od nikoder. Čeprav bo to nekaj čisto izven vaših običajnih izkušenj, raje poskušajte to sprejeti, ne analizirajte preveč.

Vodnar

Prijateljstvo se bo obrnilo v romanco, če ne boste previdni. Platonično razmerje bi lahko postalo strastno in nihče ne bi bolj presenečen kot vi sami. Dobro premislite, česa si želite. Za karkoli se boste odločili, morate vedeti, da se ne boste mogli vrniti na prvotno stanje. Vso stvar boste danes še lahko ustavili, a boste imeli samo eno možnost.

Ribi

Finančne težave, s katerimi se soočate že dalj časa, se bodo razrešile vam v prid. Danes lahko pričakujete priliv, ki bo vsaj kratkoročno rešil težave. Popoldan si privoščite nekaj fizične aktivnosti, ki vam bo prinesla vsestransko zadovoljstvo! Zdravje vam bo danes služilo, kljub temu pa ostanite previdni.