Olimpija na predzadnji tekmi sezone, boj za končnico še živ

Hokejiste HK Olimpije v petek čaka predzadnja tekma v tej sezoni lige ICEHL. V Halo Tivoli prihaja vodilni Bolzano, ki si je ob Salzburgu, innsbrucku, Beljaku, Celovcu in Dunaju že zagotovil mesto v končnici. Mesto v t. i. "pre-playoffu" so si že zagotovili Linz, Fehervar in Asiago, Gradcu pa lahko sezono skrajša še Pustertal.