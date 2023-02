Hokejisti Olimpije poraženi tudi na predzadnji domači tekmi

Hokejisti Olimpije, ki so brez možnosti za preboj na 10. mesto, to še vodi v končnico razširjenega avstrijskega prvenstva, so izgubili še proti Salzburgu. S pomlajeno ekipo so se dobro upirali favoriziranemu tekmecu.

Foto: Nik Moder/Sportida Uvodni del je bil popolnoma v znamenju Avstrijcev, ki so zaspano ljubljansko obrambo presenetili že po 30 sekundah, ko je zadel Peter Schneider. Razmerje strelov na gol so gostje v prvem delu dobili kar s 16:4, premoč pa je v 10. minuti za drugi gol unovčil Thomas Raffl.

V drugem delu pa so se zmaji zbudili in bili z disciplinirano igro povsem enakovreden tekmec. Za borbenost so bili nagrajeni v 37. minuti, ko je znižal Miha Zajc, a le dve minuti kasneje je za goste zadel Dominique Heinrich.

Žan Us, ki je dobro branil ljubljanska vrata, je moral četrtič po plošček v svojo mrežo v 47. minuti, ko ga je po hitri in lepi akciji ugnal Mario Huber. Takrat so Salzburžani dokončno zadrsali novi zmagi naproti in brez težav popolnoma nadzirali dogodke na ledu.

Foto: Nik Moder/Sportida

Olimpija bo po tej tekmi v petek gostila še Bolzano, v nedeljo pa bo sezono končala na gostovanju pri Pustertalu.

HK SŽ Olimpija je kot prvi slovenski klub postala polnopravna članica združenja E. H. C. oz. Alliance of European Hockey Clubs, so sporočili iz hokejske Olimpije.

Liga ICEHL, 21. februar: