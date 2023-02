Podprvaki Olimpiji nasuli osem golov

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija so zadnje tekme rednega dela razširjene avstrijske lige. V petek zvečer so palice prekrižali z aktualnim podprvakom iz Szekesfehervarja in izgubili z 2:8. Pred tekmo je bil v hali Tivoli pred vhodom na tribuno Vzhod možen ogled pokala lige ICE, Karl Nedwed Trophy.

Za HK SŽ Olimpija so ostale samo še štiri tekme do konca redna dela razširjenega avstrijskega prvenstva. Vodstvo ljubljanskega moštva je v zadnjih tednih dopustilo prevetritev ekipe, odšlo je kar nekaj nosilcev igre, zeleno-beli tabor se tako ob koncu sezone opira tudi na mlajše hokejiste, predvsem pa slovensko zasedbo. Edini tujec v ekipi je finski branilec Joona Erving. S takšno pomlajeno zasedbo je zeleno-bela ekipa igrala že na zadnjem gostovanju pri vodilnem Bolzanu in izgubila z 1:5. Proti Fehervarju pa je prvič priložnost v vratih dobil mladi Luka Kolin.

Luka Kolin Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Mlada domača ekipa je sicer pokazala borbeno predstavo, toda vsako napako so izkušeni Madžari kaznovali. To se je lepo videlo že v osmi minuti, ko so gostje najprej po protinapadu dosegli vodilni gol, takoj po nadaljevanju pa po le 14 sekundah plošček še enkrat pospravili v mrežo Kolina. Domači sicer v uvodnem delu še niso bili v zelo podrejenem položaju, vendar si tudi niso pripravili izrazitih priložnosti.

A možnosti, da bi zmaji dosegli tretjo zmago v koledarskem letu, so se močno zmanjšale že na začetku druge tretjine. Fehervar je na hitro dosegel še tretji gol, v 24. minuti pa izkoristil še kazenski strel za 4:0. Domači bi lahko na podoben način znižali v 37., toda Jaka Šturm je svojo priložnost v kazenskem strelu zapravil.

Slovenski reprezentant pri Fehervarju Anže Kuralt je že v 23. sekundi zadnjega dela povišal na 5:0, so pa nato domači le dosegli gol, strelec je bil Šturm. Vseeno pa so Madžari premoč potrdili še s tremi goli do konca tretjine. Nekaj sekund pred koncem so domači izkoristil igralca več na ledu in zadeli za končnih 2:8, s tem pa so se Ljubljančani tudi izognili "izenačenju" najvišjih porazov v sezoni (0:7 s Pustertalom doma in Salzburgom v gosteh).

