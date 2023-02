Prevetrena in skoraj povsem slovenska Olimpija brez možnosti pri vodilnih

Hokejisti HK SŽ Olimpija, od katerega se je v zadnjih tednih poslovilo več igralcev – kot zadnji danes še kanadski vratar Anthony Morrone , ta ima s klubom sklenjeno dvoletno pogodbo (do konca sezone 2023/24) in bo kot posojeni igralec do konca sezone igral za Eispiraten Crimmitschau v drugi nemški ligi –, so na gostovanju pri vodilnem moštvu Bolzanu izgubili z 1:5.

Bolzano : SŽ Olimpija 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Dvorana Sparkasse Arena, 2.000 gledalcev, sodniki: Berneker, Trilar (glavna), Puff, Snoj

Strelci: 1:0 Felicetti (Valentine, DiPerna, 2.), 2:0 M. Hults (Halmo, C. Hults, 4.), 3:0 Thomas (21.), 4:0 Frattin (Dalhuisen, Alberga, 38.), 5:0 Frigo (Frank, Dalhuisen, 44.), 5:1 Šturm (Čimžar, Magovac, 47.)

Kazenske minute: Bolzano 2, SŽ Olimpija 6

Ljubljančani so v sezoni, ki jo bodo končali brez končnice, verjetno obsojeni na predzadnje mesto v ligi. Čeprav je nekaj zelo majhnih teoretičnih možnosti tudi pred današnjo tekmo še bilo, pa je v praksi 11 točk zaostanka za rešilnim desetim mestom, ki še prinaša dodatne kvalifikacije za nadaljevanje sezone, pomenilo prevelik prepad. To se je potrdilo tudi danes, ko so se Ljubljančani po reprezentančnem premoru vrnili v Bolzano.

Da so se v ljubljanskem klubu sprijaznili s tem, da bo tokrat (po precej boljši prejšnji sezoni) konec dogajanja že pred marcem, je razvidno tudi iz kadrovskih potez. V zadnjih dneh so zeleno-beli sicer podpisali nove pogodbe z nekaterimi domačimi aduti, po drugi strani pa pustili tujce, da predčasno odidejo na izposojo v tujino.

Od Olimpije so se tako v zadnjih tednih poslovili tujci Carl Neill, Marc-Olivier Vallerand, Christopher Dodero, pa slovenska napadalca Nik Simšič in Rok Kapel (oba se vračata v prihodnji sezoni), danes pa so iz kluba sporočili še, da se bo kanadski vratar Anthony Morrone, ki ima s klubom sklenjeno dvoletno pogodbo (do konca sezone 2023/24), kot posojeni igralec do konca tekoče sezone pridružil nemškemu drugoligašu Eispiraten Crimmitschau.

Njegovo mesto je tako zapolnil mladi vratar Luka Kolin, v Bolzano, kjer je bil v postavi zmajev le en tujec (Joona Erving), pa je odpotoval tudi Gašper Skerlep iz HK Slavija Junior.

Kakovostna razlika med večernima tekmecema je v tej sezoni velika in domači so jo hitro potrdili. Že v uvodni tretjini so v treh minutah in pol dosegli dva gola, imeli še dvakrat igralca več, kar je ostalo neizkoriščeno, Žan Us pa je imel veliko dela, da je preprečil višji zaostanek.

Zmaji so Italijo zapustili s porazom 1:5. Foto: Leo Vymlatil

Po tretjem zadetku na začetku zadnje tretjine je bilo jasno, da bo sledil nov poraz zmajev, ki so se do konca z močno pomlajeno zasedbo skorajda brez tujcev borili predvsem za to, da poraz ne bi bil previsok. Dobili so še en gol v drugi in nato v zadnji tretjini še petega, a so potem po zaslugi Jake Šturma, ki je v mrežo pospravil odbitek, dosegli vsaj častni gol.

Do konca rednega dela in s tem do konca sezone v ligi ICEHL zeleno-belim ostaja še pet tekem, naslednja bo v petek v dvorani Tivoli proti Fehervarju.

Po rednem delu (48 tekem) si je prvih šest ekip že zagotovilo četrtfinale, ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo v dodatnih bojih pomerile za dve preostali vstopnici za končnico, za moštva na mestih od 11. do 13. pa se bo klubska sezona končala.

Dunaj je prišel do pomembne zmage v boju za šesterico in neposredno končnico. Foto: Leo Vymlatil

Asiago, Pustertal in Dunaj do pomembnih zmag

Do pomembne zmage v boju za deseterico so prišli hokejisti Pustertala, ki so pri neposrednem tekmecu za nadaljevanje sezone Gradcu zmagali s 4:2. Do velike zmage v boju za deseterico so prišli člani Asiaga, ti so s 4:2 ugnali prvaka Salzburg.

Dunajčani so doma prišli do pomembnih točk v boju za šesterico in neposreden preboj v končnico, s 4:1 so premagali Linz in so peti, Linz pa je sedmi. Beljak je za peto zaporedno zmago s 4:1 premagal moštvo iz Szekesfehervarja, Robert Sabolič je k zmagi prispeval gol in dve asistenci.

Liga ICEHL, 14. februar: