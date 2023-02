V Halo Tivoli prihaja Gradec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK Olimpije so v petek na Dunaju prišli do velike in presenetljive zmage nad močnimi Vienna Capitals, v nedeljo pa jih že čaka nov spopad v ligi ICEHL. V Halo Tivoli prihajajo Graz 99ers, tekma se bo začela ob 17.30. Bo nov trener zmajev Antti Karhula varovance popeljal še do druge zmage?

"Že nekaj časa smo igrali dobro, vendar točk ni bilo. Zadnje dni smo trdo delali. Izjemno sem vesel zmage, fantje so si zaslužili tri točke po dolgem času," je bil po petkovi zmagi na Dunaju zadovoljen finski trener ljubljanske vrste Antti Karhula. Člansko ekipo HK Olimpije je prevzel 26. januarja, nato pa jo že dan kasneje vodil na tekmi v Gradcu in z njo doživel prvi poraz (1:4)

Zmaji so tako hitro dobili priložnost Gradcu vrniti za tisti poraz. 99ers zasedajo deseto mesto na lestvici lige, ki kot zadnje prinaša kvalifikacije za končnico. Olimpija je dvanajsta z desetimi točkami zaostanka. Teoretične možnosti za uvrstitev v "play-off" še obstajajo.

Dunajčani so v soboto s 5:1 premagali Pioneers Vorarlberg in se spet prebili na šesto mesto, ki vodi neposredno v končnico. A se za to bori tudi celovški KAC, ki ga v nedeljo čaka spopad z Asiagom.

Liga ICEHL, 4. in 5. februar: