Olimpija na novem zahtevnem gostovanju

Hokejisti HK SŽ Olimpija se bodo desetemu zaporednemu porazu v ICEHL poskušali izogniti na Dunaju. Naloga bo za ljubljansko moštvo, za katerim sta rezultatsko slaba meseca, ki sta sprožila več odhodov (Carl Neill, Marc-Olivier Vallerand, Nik Simšič) in trenersko menjavo, vse prej kot lahka. Avstrijska zasedba je na šestem mestu lestvice in se bori za neposredno uvrstitev v končnico (prvih šest mest).

Pred hokejisti Olimpije je še osem tekem rednega dela sezone. Za desetim mestom, ki zagotavlja dodatne boje za končnico, zaostajajo že 13 točk, možnosti za preboj na želena mesta pa je vse manj.

Ljubljančani bodo ta teden odigrali dve srečanji, nato pa sledi premor, namenjen reprezentanci. Zvečer bodo gostovali na Dunaju, ki vselej kotira visoko, trenutno pa bije hud boj za mesta med šesterico, ki se po rednem delu že uvrstijo v četrtfinale. Dunajčani so trenutno šesti, le točko manj imajo na "napačni" strani Celovčani.

Ekipi sta se to sezono srečali trikrat, zmaji so se s septembrskega gostovanja vrnili z zmago (3:2), doma pa so obakrat izgubili (3:4, 1:4).

Olimpija bo po večernem gostovanju na delu še v nedeljo, ko bo v Tivoliju gostoval Gradec.

Bolzano pričakuje Beljak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Derbi večera bo v Bolzanu, kjer bo vodilna zasedba gostila četrti Beljak, Salzburžani gostijo Pustertal, Asiago pričakuje Linz, Fehervar pa se bo za pomembne točke udaril s Celovcem.

Liga ICEHL, 3. februar